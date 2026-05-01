    Trump grozi zaveznikom: v neposlušnih državah bi zmanjšal število vojakov

    Ameriški predsednik je dejal, da Italija »ni bila v pomoč«, Španiji pa je očital, da je »popolnoma grozna«.
    Donald Trump spet kaže s prstom. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Galerija
    Donald Trump spet kaže s prstom. FOTO: Yves Herman/Reuters
    STA
    1. 5. 2026 | 15:00
    Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek v Ovalni pisarni dejal, da bodo ZDA »verjetno« tudi v Italiji in Španiji zmanjšale število ameriških vojakov, potem ko je v sredo presenetil z izjavo, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila vojakov v Nemčiji, poročajo ameriški mediji in tuje tiskovne agencije.

    V odgovoru na novinarsko vprašanje je Trump dejal, da Italija ZDA »ni bila v pomoč«, Španiji pa je očital, da je »popolnoma grozna«. Omenjeni državi ameriškim vojaškim letalom, ki so sodelovala v vojni z Iranom, nista dovolili uporabe svojih vojaških oporišč.

    Trump je v sredo na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila ameriških vojakov v Nemčiji, kjer so sile ZDA nameščene že od konca druge svetovne vojne. Njegova objava je sledila izjavi nemškega kanclerja Friedricha Merza, da ZDA v konfliktu z Iranom nimajo izhodne strategije, islamska republika pa da jih v vojni ponižuje. Predsednik ZDA se je tudi v četrtek obregnil ob Merza in našteval probleme, s katerimi se sooča Nemčija.

    Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejal, da razlogov za morebiten umik ameriških vojakov iz Italije ne razume.

    Po podatkih Pentagona iz decembra lani, na katere se sklicuje bruseljski portal Politico, je v Nemčiji več kot 36.000, v Italiji okoli 12.000 in v Španiji okoli 3800 pripadnikov ameriških sil.

    Novice  |  Svet
