Trump hoče pretrgati trgovinske stike s Španijo, pohvale Merzu

»V Nemčiji podpiramo Združene države in Izrael, da se znebijo tega groznega terorističnega režima in se veselimo dneva zatem,« je pred pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom povedal nemški kancler Friedrich Merz. Zavzel se je tudi za Ukrajino, ki mora po njegovem ohraniti svoje ozenlje: »Preveč bad guys je na tem svetu.« Vsaj tiskovna konferenca pred pogovori v ovalni pisarni pa se je v večini vrtela okrog napada na Iran. Trump je Španiji, ki mu ni dovolila uporabljati oporišč na njenem ozemlju, napovedal konec vseh trgovinskih stikov.

Republikanski prvak je udaril tudi po predsedniku britanske vlade Keiru Starmerju, ki zanj ni noben Winston Churchill. Zato pa je nemškega gosta označil za prijatelja in uspešnega moža. »Smo na isti strani, ko gre za odstranitev groznega režima v Teheranu,« je odgovoril kancler. »Pogovarjali se bomo o dnevu zatem, kaj se bo zgodilo, če jih ne bo več.« Trump je pred tem ocenil, da iranski režim nima več ne mornarice niti letalstva, radarjev ali česarkoli drugega. »Mi pa imamo odlično vojsko, ki opravlja fantastično delo,« je zavrnil govorice, da bo ZDA kmalu zmanjkalo orožja.