Trump hoče spet zagnati ameriško gospodarstvo

Dr. Anthony Fauci. Foto Joshua Roberts Reuters

New York – Komaj teden dni je potekel od ameriške predstavitve petnajstdnevnih prizadevanj za upočasnitev širjenja novega koronavirusa, že predsedniknapoveduje skorajšnje vračanje gospodarskih dejavnosti. »Naši ljudje se hočejo vrniti na delo!« je tvitnil. »Zdravilo ne sme bili slabše od problema!«Pri Svetovni zdravstveni organizaciji WHO svarijo, da lahko ZDA v tem primeru postanejo svetovni epicenter pandemije, potem ko so v tej državi v ponedeljek prvič zabeležili več kot sto smrti na en dan. Direktor Centra Johnsa Hopkinsa za varnost zdravjaverjame, da lahko umrejo milijoni, Trump pa kljub temu zagotavlja, da bo Amerika zelo kmalu spet začela gospodarsko delovati, veliko prej, kot bi si kdorkoli mislil pred nekaj meseci.Nasprotniki spornega republikanca niso spregledali, da na zadnji tiskovni konferenci ni bilo, ki so mnogi videli kot protiutež razuma v Trumpovem kriznem štabu. Konec minulega tedna je med predsednikovim nastopom izvajal geste, ki jih je lahko razumeti kot zgražanje in držanje za glavo, že pred pa je večkrat popravljal Trumpove izjave. "Kje je dr. Fauci?" ta čas vrvi po družabnih omrežjih.Direktor državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID je tudi Trumpovo napovedovanje zdravila za novi koronavirus označil za upanje in ne dejstvo, kombinacijo zdravila proti malariji z učinkovino hidroksiklorokin in antibiotika azitromicin pa so danes začeli preizkušati v New Yorku. Tudi sicer ni videti, da bi se Trump pustil prepričati, če misli, da ima prav. Na ponedeljkovi tiskovni konferenci je poudaril, da so v zadnjem obdobju veliko naučili ter zagotovil, da bodo še naprej natančno opazovali ogrožene skupine kot starejši ter bolj prizadete dele dežave.Poudaril je tudi, da kljub petdeset tisoč smrti zaradi letošnje gripe in številnih žrtvah avtomobilskih nesreč nihče ne predlaga popolne zaustavitve dela, življenja in voženj, jter izrazil mnenje, da bi zdravniki radi ohromili ves svet. Vprašanje pa je, kaj si o tem mislijo guvernerji ameriških zveznih držav, ki v največji meri odločajo o uvedbi izrednih ukrepov.