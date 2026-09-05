Trump: Hormuška ožina kmalu ne bo več tako pomembna

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da bi lahko nove naftovode in kopenske transportne poti na Bližnjem vzhodu zmanjšale odvisnost od Hormuške ožine. Medtem ZDA zaostrujejo pritisk na Iran, Egipt pa poziva Washington in Teheran k vrnitvi za pogajalsko mizo.

Donald Trump je dejal, da nastajajo nove možnosti za transport nafte, ki bi lahko zmanjšale pomen strateške Hormuške ožine. »Hormuška ožina ni več to, kar je bila,« je po poročanju ameriških medijev dejal ameriški predsednik.

Po njegovih besedah se po regiji gradijo novi naftovodi, ki bi omogočili transport nafte mimo ožine. Omenil je tudi kopensko pot skozi Sirijo, po kateri naj bi tovornjaki že prevažali surovo nafto.

Trump je ob tem posvaril Iran, da bi lahko zaradi razvoja alternativnih poti izgubil pomen, ki ga ima nad eno najpomembnejših svetovnih energetskih poti.

Hormuska Ozina Foto Zx/gm Igd

Njegove izjave prihajajo v času stopnjevanja pritiska na Iran. Bela hiša je medtem poudarila, da želi znižati stroške energije v ZDA, kjer je cena dizla dosegla rekordnih 5,85 dolarja za galono.

Ameriško finančno ministrstvo je uvedlo tudi nove sankcije proti banki Golden Global Bank s sedežem v Turčiji. Namen ukrepa je po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva Iran še bolj izključiti iz mednarodnega finančnega sistema in omejiti financiranje njegovih regionalnih dejavnosti.

Iran naj bi imel le še za dva meseca bencina

Po navedbah vira iz iranskega vodstva, ki ga je povzel Reuters, ima Iran približno dvomesečne zaloge bencina. Ameriška blokada iranskih pristanišč naj bi omejila izvoz nafte, ki je glavni vir prihodkov države, Iran pa mora zaradi omejenih rafinerijskih zmogljivosti bencin tudi uvažati.

Tri iranske vire je Reuters navedel pri oceni, da so ameriški ukrepi Iran pustili z vse manj možnostmi za pridobivanje deviz in uvoz blaga.

Medtem je egiptovski zunanji minister Badr Abdelaty pozval ZDA in Iran, naj se vrneta k pogajanjem, da bi zmanjšali napetosti na Bližnjem vzhodu. O tem je govoril z omanskim kolegom.

Egipt poudarja, da bi bilo treba dati prednost diplomatskim prizadevanjem, zagotoviti varnost plovbe skozi Hormuško ožino ter preprečiti motnje v trgovini in dobavi energije.

Trump je v petek spopad z Iranom sicer opisal kot »vojaški konflikt« in ne nujno kot vojno. Dejal je, da gre za občasne napade in da ZDA trenutno nadzorujejo Hormuško ožino. Po njegovih besedah so ameriške sile med drugim uničile iranske radarje in druga sredstva, namenjena nadzoru ožine.

Na jugu Libanona pa je izraelska vojska sporočila, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je ta proti izraelskim vojakom v obmejnem območju izstrelil brezpilotni letalnik. Izrael je sporočil, da v incidentu ni bilo poškodovanih njegovih vojakov, nato pa naj bi napadel pripadnike Hezbolaha in skladišča orožja.