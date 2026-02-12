Trump imenoval kandidatko za veleposlanico v Sloveniji

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo za kandidatko za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji imenoval diplomatko Asel K. Roberts, so za STA danes potrdili na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani.

Bela hiša je nominacijo Robertsove že poslala v senat. Kandidatka za veleposlanico bo morala zdaj uspešno prestati zaslišanje pred senatnim odborom za zunanje zadeve in potrditev v senatu. Po potrditvi v senatu jo bo predsednik uradno imenoval za veleposlanico, so pojasnili na veleposlaništvu.

Robertsova je diplomirala na Edmund Walsh School of Foreign Service Univerze Georgetown iz mednarodnega prava in mednarodnih organizacij. Govori rusko, kazaško in japonsko. Od januarja 2021 do januarja 2022 je bila začasna vodja protokola ZDA, piše na spletni strani State Departmenta.

Nazadnje je bila ameriška veleposlanica v Ljubljani Jamie L. Harpootlian, ki je bila na položaju med letoma 2021 in 2024.