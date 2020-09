Trump in Biden ostro verbalno napadla drug drugega

Kandidata si bosta morda blizu že čez nekaj dni. FOTO: Alex Wong/Afp

V Wilmingtonu je Joe Biden kritiziral Trumpov odziv na pandemijo in na nasilje. FOTO: Leah Millis/Reuters

Ameriški mediji: Rusija naj bi širila dvome v duševno zdravje Bidna

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je po poročanju ameriške televizije ABC julija zadržalo objavo obveščevalne informacije policijskim agencijam, da Rusija promovira dvome v duševno zdravje demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.



Šef kabineta ministrstva za domovinsko varnost John Gountanis je posredovanje obvestila policijskim agencijam ZDA ustavil z opozorilom, da mora to najprej potrditi vršilec dolžnosti ministra Chad Wolf. Tega ni storil vse do danes.

Dokument omenja tudi prizadevanja Irana in Kitajske za kritike na račun predsednika ZDA Donalda Trumpa, a se najbolj osredotoča na ruske napade na Bidnovo duševno zdravje. Predsednik Trump že dlje časa v javnosti sproža prav takšne dvome in Bidna označuje kot senilnega starčka.



»Mi ne potrebujemo nobenega tujega vpletanja. Nobenega dvoma ni, da je bil Trump bolj oster do Rusije kot katerikoli predsednik pred njim. Uvedel je sankcije in izgnal diplomate, vlada Baracka Obame in Josepha Bidna pa je pred ruskim vpletanjem otrpnila,« je v odzivu sporočil tiskovni predstavnik Turmpove kampanje Tim Murtaugh. Zagotovil je tudi, da bo Trump na volitvah pošteno premagal Bidna.

Predsednik ZDAje v sredo udrihal čez demokratskega predsedniškega kandidatav Wilmingtonu v Severni Karolini, Biden pa je počel enako v Wilmingtonu v Delawaru. Njuni predstavniki so napovedali , da bosta na obletnico terorističnih napadov 11. septembra oba v istem kraju v Pensilvaniji. Nestrankarska komisija za televizijska soočenja predsedniških kandidatov je medtem objavila imena voditeljev treh predsedniških in enega podpredsedniškega soočenja.Prvo bo 29. septembra v Clevelandu vodils televizije Fox News, drugo 15. oktobra v Miamijus televizije C-SPAN, tretje pa 22. oktobra v Nashvillu Kristen Welker s televizije NBC. Soočenje podpredsedniških kandidatovinpa bo 7. oktobra v Salt Lake Cityju vodila novinarka časopisa USA Today. Biden je sporočil, da se veseli soočenja s Trumpom, med katerim bo podal svojo vizijo za državo. Trumpova kampanja je sporočila , da so nekateri voditelji Trumpovi nasprotniki in bo imel Biden pomagače. Trump je sicer po koncu ustavne obtožbe namigoval, da ne bo soočenj, ko je začel zaostajati v anketah za Bidnom pa je želel več kot le tri soočenja.Kandidata si bosta morda blizu že čez nekaj dni. Predstavniki obeh kandidatov so v sredo presenetili z najavo, da bosta tako Trump kot Biden počastila spomin na teroristične napade 11. septembra 2001 v Shanksvillu v Pensilvaniji, kjer se je zrušilo eno od štirih ugrabljenih letal. Politiki so se doslej gnetli v New York ali Washington, vendar je letos Pensilvanija spet odločilna za izid predsedniških volitev in oba bosta tam. Ni še sicer jasno, ali bo prišlo do bližnjega srečanja. Trump pelje v Pensilvanijo tudi prvo damoin namerava imeti govor, čeprav organizatorji proslave zaradi pandemije novega koronavirusa napovedujejo le 20-minutno slovesnost.Biden je v sredo v svojem Wilmingtonu naznanil današnji obisk Kenoshe, kjer je policist 23. avgusta ustrelil v hrbet temnopoltegain ga paraliziral, kar je sprožilo nove proteste proti policijskemu nasilju. Trump je Kenosho obiskal v torek , kjer se je pogovarjal s policisti in lastniki v nemirih uničenih lokalov, protestnike pa označil za teroriste. Družine ustreljenega ni obiskal.Biden je napovedal pogovor z družino in predstavniki skupnosti ter menil, da bi morali proti policistu vložiti obtožnico. Tako kot tudi proti vsem, ki proteste izkoriščajo za nasilje. Trump je policista primerjal z igralcem golfa, ki otrpne pred enostavno potezo.To bo prva daljša pot Bidna, odkar je v ZDA marca izbruhnila pandemija novega koronavirusa in prva pot v Wisconsin po dveh letih. Avgusta zaradi pandemije ni šel niti na demokratsko konvencijo v Milwaukee.V Wilmingtonu je Biden v sredo kritiziral Trumpov odziv na pandemijo in na nasilje. »Predsednik bi moral biti sposoben upravljati več kriz naenkrat. Ta ni,« je dejal Biden. Vračanje otrok v šole v času pandemije je opredelil kot izredne razmere, v katerih bi morala pomagati zvezna vlada, na primer z razkužili in zaščitnimi maskami. »Namesto, da seješ strah in delitve, raje poskrbi za to, da se lahko otroci varno vrnejo v šole,« je Trumpu sporočil Biden.Trump je v Wilmingtonu v Severni Karolini nadaljeval z opisovanjem protestnikov kot nasilne drhali, ki ji je potrebno pokazati močno silo. Svoje politične nasprotnike na demokratski strani je označil za popolne blazneže s hudimi težavami. Z govorom je pohitel, ker ga je ujela nevihta. Pred umikom je ob pogledu na strelu dejal, da kot kaže tudi bog pozdravlja njegov dogodek. Trump je šel ob obletnici zmage nad Japonsko 2. septembra 1945 uradno tja na razglasitev Wilmingtona kot mesta dediščine druge svetovne vojne. Za ozadje mu je služila zgodovinska bojna ladja North Carolina.Pokazal je tudi 97 let starega veterana druge svetovne vojne, ki ga je pripeljal s svojim letalom. »Ta je 100-odstotno bister. Poznam 78-letnega, ki ni tako bister,« je z mislijo na 77-letnega Bidna dejal Trump. Bela hiša je ob tem zavrnila, da bi šlo za politični obisk v okviru predsednikove kampanje, čeprav danes v Severno Karolino prihaja tudi Pence.Severna Karolina, ki je letos ena od odločilnih držav, v petek začne volivcem pošiljati glasovnice po pošti. Doslej jih je zahtevalo 313.000 demokratov, 183.000 neodvisnih in le 93.000 republikancev, ki bodo šli 3. novembra raje volit v živo.