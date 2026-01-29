Trump in Grenlandija: nepričakovani dar za dansko premierko

Danska premierka Mette Frederiksen se lahko za politični preobrat zahvali ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, poroča Politico. Ameriške težnje po priključitvi Grenlandije so sprožile odločno diplomatsko obrambo danske samoupravne arktične teritorije, kar je prispevalo k dramatičnemu dvigu podpore njenemu sredinsko-levičarskemu socialdemokratskemu taboru.

Po katastrofalnih rezultatih lanskega lokalnega glasovanja je stranka v januarju po novih anketah podjetja Megafon pridobila 22,7 odstotka glasov in 41 sedežev v parlamentu, poroča Politico. Čeprav socialni demokrati še vedno nimajo večine, jih to postavlja v prednostno pozicijo za vodenje koalicijskih pogajanj.

Podpora je narasla predvsem zaradi odločne drže Mette Frederiksen pri branjenju danske suverenosti, so ocenili analitiki.

Po navedbah Politico bi koalicija, ki jo socialni demokrati vodijo skupaj s strankama Moderates in Venstre, po zadnjih anketah osvojila 73 sedežev, kar je še vedno 17 manj od potrebne večine. A razmere so daleč od tistega, kar je pred nekaj meseci kazalo na skorajšnji poraz stranke.

Vlada je hkrati dosegla dogovor z levičarskimi strankami o dodelitvi 600 milijonov evrov neobdavčenih bonov za hrano, da bi ublažila naraščajoče življenjske stroške. Analitiki opozarjajo, da bi lahko podpora stranki, ko se pozornost spet usmeri na notranje zadeve, nekoliko upadla.

Stine Bosse, danska evropska poslanka, ocenjuje, da je Frederiksenova v najtežji zunanjepolitični krizi za Dansko v letih ukrepala profesionalno in zadržano. »Ohranila je trezno glavo, toplo srce in pokazala visoko raven profesionalnosti,« je dejala.