Trump in Modi za kulisami

ZDA in Indija: Med državama se je oblikoval previden optimizem o novi strateški ureditvi enega od najpomembnejših partnerstev v Aziji

Predsednik Donald Trump je v ponedeljek objavil, da bo carine na uvoz iz te države s 25 znižal na 18 odstotkov in odpravil 25-odstotne kazenske carine, uvedene po tem, ko je vlada premiera Narendre Modija zavrnila ameriški pogoj, po katerem bi morala prekiniti uvoz nafte iz Rusije. Indija bo v zameno za to, kot je objavil Trump, odpravila svoje carine in vse necarinske ovire ter kupila za 500 milijard dolarjev ameriških izdelkov. Trump ob tem ni navedel, za katere izdelke gre, pa tudi ne, v kakšnem časovnem obdobju. Od vsega tega je Modi na družbenem omrežju x potrdil samo 18-odstotne carine za indijski izvoz na ameriški trg in sporazum o tem poimenoval korak k obnovi stabilnosti v dvostranskih odnosih. »Komaj čakam na tesno sodelovanje [s predsednikom Trumpom], s katerim bomo naše ...