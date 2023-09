Sedem tekmecev spet pokazalo veliko konservativnih idej in energije

Sedem tekmecev za republikansko predsedniško imenovanje je na drugi televizijski debati pokazalo veliko konservativnih idej in energije, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Tim Scott, Mike Pence, Chris Christie in Doug Burgum pa še naprej le lovijo Donalda Trumpa.

45. predsednik ZDA se spet ni udeležil debate pred kamerami televizijske mreže Fox News, tokrat v kalifornijski knjižnici 40. predsednika Ronalda Reagana, raje je pred stavkajočimi delavci avtomobilske industrije v Michiganu tekmoval z demokratskim predsednikom Joejem Bidnom.

Trump je raje v Detroitu podprl stavkajoče delavce. FOTO: Sam Wolfe/Reuters

Trump je Bidna zmerjal z bednim starim mrhovinarjem, kar morda spet ne bo prepričalo sredinskih volivcev. Bo kdo od drugih republikanskih pretendentov na Belo hišo uspešnejši pri tem? Floridski guverner Ron DeSantis je pokazal nekaj več živahnosti, nekdanja guvernerka Južne Karoline in veleposlanica pri OZN Nikki Haley je uspešno napadala vse druge. Mladi podjetnik Vivek Ramaswamy je s smehom sprejel njeno pripombo, da se vsakič, ko on odpre usta, ona počuti bolj neumna.

Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley je ostro napadala tekmece. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Ramaswamy se je pridružil kolegom, ki pred obrambo ukrajinskih meja zahtevajo zavarovanje ameriških pred milijoni nezakonitih pribežnikov, a je še naprej zagovarjal gospodarsko in drugo dediščino Donalda Trumpa. To je bilo v nasprotju z nekdanjim guvernerjem New Jerseyja Chrisom Christiejem, ki za nekdanjega predsednika ni našel lepe besede. Dosežke zadnje republikanske administracije je zagovarjal tudi tedanji podpredsednik Mike Pence, senator Tim Scott in guverner Severne Dakote Doug Burgum sta zagovarjala svoje.

Podjetnik Vivek Ramaswamy. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Vsi pa so se spravljali na demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki po njihovem prepričanju uničuje ameriško gospodarstvo, energetsko varnost in seveda meje, ki jih je v času njegovega delovanja v Beli hiši po nekaterih podatkih prestopilo sedem milijonov ljudi. Dosežke demokratskega predsednika pa je prišel zagovarjat prav tako demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom.

Prvak »prebujene« politike pa se bo novembra sam pred kamerami pomeril s floridskim tekmecem DeSantisom in morda bo moral odbijati tudi očitke drugih republikancev na račun demokratske politike do temnopoltih Američanov, kriminala v demokratsko vodenih mestih, pravic staršev, ko gre za njihove otroke v šolah in drugje, in še marsičesa spornega v ameriški družbi.