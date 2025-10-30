Trump in Xi dosegla premirje brez temeljev

V nadaljevanju preberite:

Da, to je bilo srečanje dveh najmočnejših ljudi sveta. Vendar to ni bil dialog med dvema prijateljema ali dobronamernima partnerjema. Dolgo pričakovano srečanje med predsednikoma ZDA in Kitajske je danes potekalo v južnokorejskem mestu Busanu, dobra novica pa je že to, da sta Donald Trump in Xi Jinping končno sedla za pogajalsko mizo.

»Midva sva krmilo kitajsko-ameriških odnosov,« je dejal Xi svojemu ameriškemu sogovorniku. »Soočamo se z vetrovi, valovi in problemi, a moramo vztrajati v pravi smeri, pluti skozi nevarno okolje in zagotavljati stabilno plovbo velike ladje kitajsko-ameriških odnosov. Kitajska in Amerika bi morali biti partnerki in prijateljici. To nas je naučila zgodovina in to od nas zahteva stvarnost.«

Vse to je bilo izrečeno v pogojniku, z nekakšno mešanico grenkobe in topline, želje po izboljšanju odnosov, pa tudi pripravljenostjo na to, da postanejo ti odnosi še veliko slabši, kot so v tem trenutku. Medtem ko je Trump kitajskega predsednika obsipaval s komplimenti in ga razglašal za »velikega voditelja« in dolgoletnega prijatelja, je Xi ameriškega predsednika podučil o tem, da si je Kitajska že več kot sedem desetletij iz generacije v generacijo prizadevala za uresničitev svojih načrtov.