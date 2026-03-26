Trump: Iran naj se zresni, preden bo prepozno

Iranski pogajalci so zelo čudni, je 27 dni po napadu na islamsko republiko na družbenem omrežju truth social robantil ameriški predsednik Donald Trump. »Prosjačijo nas za dogovor, potem pa v javnosti govorijo, da preučujejo naš predlog!« Republikanski prvak jim je predlagal, naj se zresnijo, preden bo prepozno. »Ko se bo to zgodilo, ne bo poti nazaj in ne bo videti prijetno.«

Trump pravi, da je pripravljen odpreti pekel, če se Iran ne bo pripravljen pogajati. »Iran se ne sme spet ušteti!« Neimenovani iranski višji uradnik je za agencijo Reuters ocenil, da so ameriški predlogi nepravični in enostranski, služili naj bi le ameriškim in izraelskim interesom. Pri približevanju po besedah Steva Witkoffa pomaga Pakistan. Trumpov vrhovni pogajalec je potrdil, da predsednik vztraja pri popolni prepovedi plemenitenja urana.