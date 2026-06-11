Trump Irance obtožil kršenja prekinitve ognja, nato naročil novo bombardiranje

Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal, da so ga iranski voditelji med zadnjimi napadi ZDA neposredno poklicali in ga prosili, naj preneha bombardirati. V Iranu so njegove navedbe zanikali. Trump je obenem tudi obtožil Teheran, da je večkrat kršil prekinitev ognja.

Ameriške sile so v zadnjih napadih na cilje v Iranu, ki so se kljub veljavnemu premirju začeli v sredo slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času, izstrelile 49 raket tomahawk in uporabile lovska letala, je za Fox News po poročanju tujih tiskovnih agencij navedel Trump.

Dodal je, da je med napadi neposredno komuniciral z visokimi iranskimi vojaškimi predstavniki, ki so ga prosili, naj prekine napade. Iranska revolucionarna garda je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna kmalu zatem Trumpove navedbe odločno zanikala.

Spopadom na Bližnjem vzhodu ni videti konca. FOTO: Mahmoud Zayyat/AFP

Nove ameriške vojaške operacije na Iran v ponovnem zaostrovanju konflikta po Trumpovih navedbah sicer niso bile usklajene z Izraelom, kot je to veljalo v prejšnjih napadih, povzema španska tiskovna agencija EFE.

Najbolj kršeno premirje v zgodovini

Trump je dodal, da bi ZDA lahko kmalu ustavile bombardiranje, a za četrtek zagrozil z novimi napadi in bombardiranjem, s katerimi bodo »popolnoma sesuli Iran«, če Teheran ne bo sprejel ameriških pogojev za konec vojne. Vodstvo Irana je obtožil, da je večkrat kršilo prekinitev ognja, ki je začela veljati aprila, in jo označil za »najbolj kršeno premirje v zgodovini«.

Ameriška vojska je sporočila, da je nove napade na Iran začel po Trumpovih ukazih in jih označil za samoobrambne. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v več pristaniških mestih ob južni iranski obali. Iran je v odgovor napadel ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu ter sporočil, da je popolnoma zaprl Hormuško ožino, kar sicer ameriško centralno poveljstvo (Centcom) zanika.