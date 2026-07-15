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    Svet

    Trump Iranu grozi z napadi na mostove in energetske objekte

    ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu.
    FOTO: Saul Loeb/AFP
    Galerija
    FOTO: Saul Loeb/AFP
    R. I., STA
    15. 7. 2026 | 07:07
    15. 7. 2026 | 07:08
    6:37
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    Če nasprotnik ni pripravljen na pogovore, mu zagroziš – takšna je retorika predsednika Donalda Trumpa, ki je, če se Iran ne bo vrnil za pogajalsko mihzo, zagrozil, da bodo prihodnji teden napadli iranske mostove in elektrarne. To je, kot poroča BBC, izjavil za Fox News.

    »Prihodnji teden bo zanje postalo zares hudo,« je dejal Trump. »Uniči­li bomo vse njihove elektrarne. Uničili bomo vse njihove mostove, razen če sedejo za mizo in se začnejo pogajati,« je dodal in ponovil prejšnje grožnje, ki so jih takrat obsodili predstavniki Združenih narodov.

    Potem ko je Trump aprila zagrozil z bombardiranjem civilne infrastrukture v Iranu, vključno z mostovi in elektrarnami, je visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk dejal, da je po »mednarodnem pravu namerno napadanje civilistov in civilne infrastrukture vojni zločin.«

    FOTO: Saul Loeb/AFP
    FOTO: Saul Loeb/AFP

    Ženevske konvencije iz leta 1949, ki urejajo humanitarno ravnanje med vojno, prepovedujejo napade na objekte, ki so ključni za civilno prebivalstvo.

    »Energetske cilje bom prihranil za konec, vendar bomo na koncu napadli tudi energetske objekte,« je Trump dejal v intervjuju za oddajo Special Report with Bret Baier, ki so jo predvajali včeraj zvečer. Dodal je še, da so ameriški pogajalci iranskim sogovornikom sporočili, da bi bilo »bolje, da sklenejo dogovor, sicer jim ne bo ostalo nič«.

    Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je dejal, da Teheran po propadu memoranduma o soglasju z ZDA nima več nobenih obveznosti iz tega dogovora, katerega cilj je bil končati vojno. Dodal je, da Iran ne namerava zaprositi za nova pogajanja in da je odgovornost za propad dogovora na strani Washingtona.

    Umik pristojbine

    Zaostrovanje retorike je sledilo Trumpovi izjavi, da bo 20-odstotno pristojbino, ki jo je nameraval uvesti za plovbo skozi Hormuško ožino, nadomestil z »obsežnimi« trgovinskimi in naložbenimi dogovori z zalivskimi državami. To je napovedal nekaj ur pred tem, ko so ZDA ponovno uvedle blokado iranskih pristanišč. Blokada, ki ladjam preprečuje dostop do iranskih pristanišč prek Hormuške ožine, je začela veljati v torek ob 22. uri po srednjeevropskem času.

    Obnovljeni napadi med ZDA in Iranom so povzročili močan skok cen nafte, saj je promet tankerjev skozi ožino skoraj povsem zastal.

    Trump znova spreminja pravila za Hormuško ožino

    Trumpovo ravnanje glede režima plovbe skozi Hormuško ožino kaže na izrazito sprotno spreminjanje ameriške politike, analizira BBC. V ponedeljek je ob napovedi ponovne pomorske blokade Irana zahteval, da bi morale vse ladje, tudi plovila ameriških zaveznic, za prehod plačevati 20-odstotno pristojbino kot povračilo ZDA za zagotavljanje varnosti. Že naslednji dan je predlog v celoti umaknil.

    Namesto jasno opredeljene pristojbine je nato napovedal trgovinske in naložbene dogovore z zalivskimi državami. Po njegovi najnovejši razlagi naj bi bila ožina odprta za ves ladijski promet razen za Iran, varno plovbo ameriških partneric pa naj bi Washington očitno pogojeval z dvostranskimi gospodarskimi dogovori. Podrobnosti o tem, kdo bi plačeval, v kakšni obliki in na kateri pravni podlagi, Trump ni predstavil.

    Takšen obrat odpira vprašanja o predvidljivosti ameriške politike. Predlog o cestninjenju mednarodne plovne poti je bil sporen tudi zato, ker je ameriški državni sekretar Marco Rubio še mesec prej zavrnil iransko zamisel o pristojbinah in poudaril, da posamezna država na mednarodni plovni poti ne more samovoljno zaračunavati prehoda.

    Trumpova zadnja poteza zato ne pomeni oblikovanja novega jasnega režima, temveč predvsem umik prvotne zahteve in njeno nadomestitev z nedoločenimi političnimi ter gospodarskimi dogovori. Trenutno naj bi po njegovih besedah veljalo, da je ožina odprta za vse razen za Iran, medtem ko ZDA znova blokirajo iranska pristanišča. Kako naj bi bila takšna ureditev izvedena in ali jo bodo priznale druge države, ostaja nejasno.

    Promet skozi Hormuško ožino se je medtem zmanjšal na najnižjo raven v zadnjih dveh mesecih, cena severnomorske nafte brent pa je močno narasla. FOTO: Reuters
    Promet skozi Hormuško ožino se je medtem zmanjšal na najnižjo raven v zadnjih dveh mesecih, cena severnomorske nafte brent pa je močno narasla. FOTO: Reuters

    Nov krog napadov

    V sredo zgodaj zjutraj so se napadi v regiji še okrepili. Kuvajtska vojska je sporočila, da prestreza iranske napadalne drone, v Bahrajnu pa so sprožili sirene za zračni napad. Iran je obenem zatrdil, da je z brezpilotniki napadel ameriško letalsko oporišče Al Azrak v Jordaniji ter ameriške zmogljivosti v Bahrajnu.

    Skoraj sočasno je iranska državna tiskovna agencija Irna poročala o eksplozijah v pristaniškem mestu Bandar Abas, na območju Sirika in na otoku Hengam ob Hormuški ožini. Po navedbah Teherana so ameriški izstrelki zadeli več ciljev v provinci Hormozgan.

    Ameriško centralno poveljstvo Centcom je že v torek zvečer sporočilo, da so ZDA začele nov krog napadov na Iran, namenjen zmanjševanju njegovih zmogljivosti za napade na trgovske ladje. Ameriški admiral Brad Cooper je ob tem Iran obtožil napadov na sedem trgovskih plovil, v katerih je bilo skoraj ducat članov posadk ubitih, pogrešanih ali ranjenih.

    Združeni arabski emirati so v ponedeljek zvečer poročali, da je bil v napadih na dva njihova tankerja ubit indijski član posadke, osem ljudi pa je bilo ranjenih. Iranska revolucionarna garda je napade potrdila, vendar zatrdila, da sta tankerja prezrla opozorila in plula skozi minirano območje.

    Promet skozi Hormuško ožino se je medtem zmanjšal na najnižjo raven v zadnjih dveh mesecih, cena severnomorske nafte brent pa je močno narasla. Ameriško finančno ministrstvo je medtem uvedlo nove sankcije proti Iranu. Zamrznilo je več kot 130 milijonov dolarjev kriptovalut, domnevno povezanih z iransko centralno banko ter uvedlo sankcije proti več kot 50 posameznikom in organizacijam, ki naj bi sodelovali pri izogibanju sankcijam.

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