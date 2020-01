Trump Iranu nikoli ne bo dovolil jedrske bombe, a mu tudi ponuja mir

Iraški Kurdi ob kraterju, ki ga je poovzročil iranski izstrelek. Foto - Afp

Iranski verski voditelj ajatola Ali Hamenej. Foto Ho Afp

New York – »Dokler bom predsednik Združenih držav, Iranu ne bo dovoljeno jedrsko orožje,« je še pred pozdravom navzočih na tiskovni konferenci v Beli hiši dejal. Američani in vsi drugi so lahko po njegovih besedah zadovoljni, da iranski napad na njihovi vojaški oporišči v Iraku niso prinesli nobenih žrtev in le minimalno škodo.Trump je ocenil, da se Iran umika, in to se mu zdi zelo dobra novica. Republikanski prvak ZDA je napovedal nadaljevanje gospodarskih sankcij vse do sprememb iranskega obnašanja ter Veliko Britanijo, Nemčijo, Francijo, Rusijo in Kitajsko pozval, naj odstopijo od sedanjega jedrskega sporazuma s to državo. Skupaj z njim naj si raje prizadevajo za nov sporazum, ki bo zagotovil mir na območju in tudi blagostanje Irana, če bo ta izbral takšno pot. Trump je poudaril ameriško gospodarsko in vojaško moč pa tudi, da so ZDA pripravljene skleniti mir z vsemi, ki si prizadevajo zanj.Iran je pred tem na vojaški oporišči v Iraku izstrelil petnajst balističnih raket, je sporočil predstavnik za tisk ameriškega poveljstva za Bližnji vzhod pa tudi, da so bili na napade pripravljeni ter da bodo tudi v prihodnosti ukrenili vse za zaščito ameriških vojakov ter njihovih partnerjev in zaveznikov na območju. Prizadeti oporišči nista bili zaščiteni s protiraketno obrambo, saj se je ameriška vojska v minulih letih osredotočala na spopad s teroristi Islamske države, ti pa nimajo in niso imeli možnosti za raketne napade. Po virih televizijske družbe CNN je Američane posvaril iraški ministrski predsednik, ki naj bi namige dobil iz Teherana, ameriški vojaški viri pa so drugim medijem povedali, da so napad pravočasno zaznali v oporišču ameriške agencije za nacionalno varnost v marylandskem Fort Meadu.V nasprotju z Islamsko državo je Iran dokazal svoje možnosti za raketne napade in pri njihovi Revolucionarni gardi so v minulih dneh grozili z novimi napadi na ameriška oporišča ter države, ki jih dovoljujejo na svojih tleh. V Pentagonu ocenjujejo, da ima islamska republika več kot dva tisoč balističnih raket, Teheran pa je z maščevanjem zagrozil po uboju visokega vojaškega poveljnika Kasima Sulejmanija po pristanku na bagdadskem letališču. Republikanska Bela hiša je tesnega sodelavca vrhovnega iranskega voditelja ajatole Alija Hameneja obtoževala organizacije nedavnih napadov na ameriške sile v Iraku in razdejanja njihovega veleposlaništva v iraški prestolnici.Če je iranski zunanji ministerraketne napade na ameriški vojaški oporišči označil za primeren ukrep samoobrambe, je ajatola Hamenej zahteval končanje »skorumpirane« ameriške navzočnosti na območju. Kaže, da bodo to najprej poskušali doseči v Iraku, kjer je parlament v nedeljo sprejel resolucijo o izgonu ameriških sil, a na zasedanju ni bila navzoča večina sunitskih in kurdskih zakonodajalcev.