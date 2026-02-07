Trump izbrisal rasistični posnetek

Ameriški predsednik Donald Trump je odstranil rasistični videoposnetek z družbenih omrežij, ki je nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obamo in njegovo soprogo Michelle prikazoval kot opici. Prizor je bil na koncu sicer 62-sekundnega posnetka, v katerem so bile trditve o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020.

Trump, ki je posnetek delil, je novinarjem zatrjeval, da ni naredil napake, in se za deljenje posnetka ne bo opravičil. Dodal pa je, da je videl le začetek videoposnetka in ni vedel, da vsebuje takšno upodobitev nekdanjega predsedniškega para. »Nisem videl celotnega videa; mislim, da je bilo na koncu nekaj, kar ljudem ni všeč. Tudi meni ne bi bilo všeč. Ampak nisem ga videl, samo prvi del sem si ogledal ... potem sem ga posredoval svojemu osebju. Običajno si ogledajo celoten video, ampak verjetno ga nihče ni in so ga objavili – mi pa smo ga umaknili,« je v svojem slogu zagovarjanja sebe in svojih svetovalcev novinarjem pojasnjeval Trump.

Dodal je, da mu je bilo sicer všeč sporočilo videoposnetka o volilnih goljufijah, vendar bi, če bi si njegovi sodelavci ogledali celotno stvar, »verjetno imeli dovolj pameti, da bi ga odstranili«. Pri vprašanju, ali se bo opravičil, se je Trump celo razburil. V Beli hiši so po umiku posnetka s Trumpovega omrežja truth social pojasnili, da je posnetek uslužbenec objavil ponesreči.

Naj se opraviči, so mu sicer svetovali tudi republikanski kolegi. Republikanski senator Tim Scott, ki je temnopolt, je pozval predsednika, naj odstrani objavo, in jo opisal kot »najbolj rasistično stvar, kar sem jih videl v tej Beli hiši«.

Kot navaja BBC, je rasistični posnetek Obame del objave z omrežja x, ki jo je oktobra objavil konservativni ustvarjalec spletnih memov Xerias. V tem posnetku je tudi več drugih znanih demokratov upodobljenih kot živali, vključno s predstavnico New Yorka Alexandrio Ocasio-Cortez, županom New Yorka Zohranom Mamdanijem in nekdanjo državno sekretarko Hillary Clinton. Tudi Trumpov predhodnik v Beli hiši, Joe Biden, je upodobljen kot opica, ki je banano.

Pred svojim prvim mandatom je Trump redno širil lažne trditve, da je Obama, rojen na Havajih, v resnici rojen v Keniji in zato ni upravičen do predsedniškega položaja. Kasneje je priznal, da je Obama rojen v ZDA.

Barack Obama in Michelle Obama se na posnetek nista odzvala.