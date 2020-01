»Trump je diktator, zato ga je treba odstraniti s položaja!«

Nekdanja ameriška veleposlanica v Ukrajini Marie Yovanovitch. Foto Jonathan Ernst Reuters

Lev Parnas s predsednikovim osebnim odvetnikom Rudyjem Giulianijem. Foto Reuters Staff Reuters

New York – »Znebite se je!« Na zadnji dan demokratskega obtoževanja republikanskega predsednika ZDA v senatu se je v javnosti pojavil posnetek, v katerem predsednik grobo govori o nekdanji ameriški veleposlanici v Ukrajini. »Spravite jo stran jutri, okay? Naredite to!«je Yovanovitchevo kot slabo novico omenjal v julijskem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom, ki je sprožil preiskavo razrešitve.Pogovor je konec aprila 2018 na večerji v Trumpovem washingtonskem hotelu snemalali, floridska »poslovneža«, ki sta se medtem znašla v zaporu zaradi nezakonitih donacij Trumpu in njegovi stranki. Parnas sodeluje s preiskovalci in je objavil že vrsto fotografij z dokazi pogoste vsaj fizične bližine predsedniku in njegovi družini, pa čeprav je Trump zanikal, da bi ga bolje poznal. Zdaj sta Američana sovjetskega rodu objavila še posnetek pogovora o eni od najpomembnejših prič preiskave o predsednikovi razrešitvi.Predsednikovi zagovorniki poudarjajo, da ima voditelj izvršilne oblasti z ustavno velikimi pristojnostmi vso pravico odločati o ameriških veleposlanikih v svetu. Parnas je v televizijskem pogovoru ziz MSNBC ukrepe proti Yovanovitchevi razlagal z njenim zavračanjem preiskave delovanja nekdanjega demokratskega podpredsednikain njegovega sinav Ukrajini. Sedanji demokratski predsedniški kandidat je v samem središču procesa razrešitve, saj Trump Joeju Bidnu očita izsiljevanje Kijeva za odstranitev tožilca, ki je preiskoval podjetje njegovega sina.Medtem so demokratski tožilci zaključili predstavitev obtožnice v senatu , ki je pristojen za sojenje proti Trumpu. Na svoj tretji in zadnji dan so se posvetili tudi domnevnemu predsednikovemu oviranju kongresne preiskave, njen voditelj in predsednik odbora za obveščevalne zadeve predstavniškega domapa je ocenil, da se brez kazni za Trumpa razmerje oblasti v državi nikoli ne bo vrnilo v okvirje ustanovnih očetov. Republikanski predsednik je po njegovem nenehna grožnja ustavi, saj misli, da mu njen drugi člen dovoljuje vse, kar hoče. Schiff verjame, da naj bi bil grožnja tudi senatorjem, saj po njegovem prepričanju ne bi okleval niti pred njihovim preiskovanjem, če bi mislil, da je to v njegovem interesu.Prepričanje Trumpa in njegovih zagovornikov, da se v ameriške volitve leta 2016 ni vmešavala Rusija, ampak Ukrajina, je visoki demokrat označil za enega največjih uspehov ruskih obveščevalnih služb, Schiffov kolega, ki je v predstavniškem domu spisal obtožnico, pa je republikanskega predsednika imenoval kar diktator. Vplivni republikanski senatorsi, nasprotno, neodvisne preiskave želi za delovanje Bidnovih v Ukrajini in to bo tudi verjetno ena od smeri, v katero se bodo v prihodnjih dneh pomikali v senatu . Že danes namreč besedo dobivajo predsednikovi zagovorniki.