Trump je našel svoje anarhiste

Prizor iz filma V vrtincu. FOTO: Press Release

New York – »Grde anarhiste je treba ustaviti!« Republikanski predsednik ZDAje v Seattlu našel »domače teroriste«, ki jih vidi na delu že vse začetka protestov proti grozljivi smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo v Minneapolisu. Največje mesto zvezne države Washington na obali Tihega oceana je dobilo »avtonomno cono Capitol Hilla« z oboroženimi protestniki na barikadah in kontrolnih točkah, ki policiji preprečujejo vstop v mestno četrt.Po grožnji z ognjem in zasedbo je izpraznjena tudi policijska postaja v vzhodnem policijskem okrožju, ki so opremili z napisom »ljudsko okrožje Seattla«. Policija poroča o zahtevah lokalnim trgovinam in drugim lokalom, naj začnejo plačevati za svojo varnost, Trump pa grozi, da bo sam naredil red, če tega ne bo uspelo »levo radikalnim demokratom«, ki vodijo Seattle. O izzivih za zakon in red pa poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. V Minneapolisu, kjer so protestniki požgali več trgovin in lokalov, lastniki ponekod najemajo zasebnike z dovoljenjem za nošnjo orožja za zagotovitev varnosti.Medtem se newyorški policisti pritožujejo, da so jih politiki velemesta pustili na cedilu in napovedujejo izstope in upokojitve, v obeh velikih političnih strankah ZDA pa vendarle pripravljajo reforme njihovega dela. Policistu, ki je v Minneapolisu skoraj devet minut s kolenom pritiskal na vrat umirajočega Floyda , so kljub številnim pritožbam dovolili urjenje mladih policistov.Proti sedanjemu statusu quo ameriške družbe se bojujejo tudi drugod. V Virginiji so že umaknili nekaj spomenikov generalom sužnjelastniške konfederacije iz ameriške državljanske vojne, v minulih dneh v Richmondu pa so protestniki v jezero odvrgli spomenik »odkritelju Amerike«ter na piedestal zapisali, da je bil začetnik genocida. V Bostonu so spomenik italijanskemu trgovcu in raziskovalcu obglavili, v Richmondu pa ni več niti spomenika predsedniku konfederacije, ki je tam stal od leta 1907. Demokratska predsednica ameriškega predstavniškega domazahteva tudi umik vseh spomenikov vojakov in politikov konfederacije v ameriškem kongresu.Vse pa kaže, da bodo pri pretočni platformi HBO Max kmalu vrnili na spored znameniti film »V vrtincu«. Pred prikazom filma iz leta1939 zinv glavni vlogi, ki v romantični luči prikazuje zadnje obdobje konfederacije, napovedujejo uvodno besedo afriško-ameriški strokovnjaka.