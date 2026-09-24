Trump je ob prihodu pozdravil kitajskega predsednika

Ameriški predsednik Donald Trump je skupaj s svojo soprogo Melanio Trump v Washingtonu sprejel kitajskega predsednika Xi Jinpinga in njegovo ženo. Slovesnost je spremljal prelet petih vojaških letal, poroča BBC.

Ob pristanku je gosta pričakala rdeča preproga, ob kateri je stala častna straža. Para sta nato izmenjala vljudnostne besede ter se v ločenih avtomobilih odpravila v mesto.

Poleg slovesnega sprejema v Beli hiši je Melania Trump načrtovala tudi obisk Smithsonianovega narodnega muzeja azijske umetnosti, kjer želi kitajski prvi dami pokazati kulturne vezi med državama.

Po dolgem času spet na obisku

Obisk bo trajal tri dni, vključeval pa bo zaprte sestanke, državniško večerjo in ogromno razprav o vojni v Iranu, Tajvanu, umetni inteligenci in trgovinskem premirju, ki sta ga podaljšala do januarja.

Finančni minister Scott Bessent, ki je govoril po srečanju s kitajskim podpredsednikom vlade He Lifengom, je povedal, da sta razpravljala tudi o možnosti sklenitve obsežnejšega trgovinskega dogovora med državama v prihodnosti. Po njegovih besedah bi morali državi med seboj sodelovati, ne pa se sovražiti.

Melania Trump je načrtovala tudi obisk Narodnega muzeja azijske umetnosti Smithsonian, kjer želi kitajski prvi dami pokazati kulturne vezi med državama. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

V ospredju trgovina in carine

Med pomembnejšimi temami bodo carine, kitajski izvoz redkih zemeljskih mineralov v ZDA, ameriški izvoz kmetijskih izdelkov na Kitajsko ter morebitna poglobitev gospodarskega sodelovanja. Po mnenju strokovnjakov bi lahko Xi Trumpa poskušal prepričati tudi k nadaljnjemu odlaganju ali preklicu ameriške prodaje orožja Tajvanu.

Po raziskavi nevladne organizacije The Chicago Council on Global Affairs 41 odstotkov Američanov kitajske ambicije vidi kot grožnjo, 57 odstotkov pa podpira sodelovanje s Pekingom.

Gre za dolgoletna vprašanja v odnosih med državama, ki so trenutno stabilnejši kot v preteklem letu. Trenutno se namreč odnos Američanov do Kitajske nekoliko izboljšuje.