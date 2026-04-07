Pred iztekom ultimata Iranu skrbi o tem, kako daleč bo šel Trump

»Celotna civilizacija bo nocoj umrla in ne bo vrnjena. Nočem, da bi se to zgodilo, a najbrž se bo,« je ameriški predsednik Donald Trump opozoril oblasti v Teheranu le nekaj ur pred iztekom večernega roka za odprtje Hormuške ožine, ob tem pa izrazil upanje na prevlado »drugačnih, pametnejših in manj radikaliziranih umov«.

Rusija in Kitajska sta danes z vetom preprečili resolucijo varnostnega sveta OZN, s katero bi se zavzeli za odprtje Hormuške ožine. Ob koncu Delove redakcije so ZDA obnovile napade tudi na otok Harg v Perzijskem zalivu, od koder Iran izvaža večino nafte. Trump je napovedal enega od najpomembnejših trenutkov v dolgi in kompleksni zgodovini, končalo naj bi se 47 let izsiljevanja, korupcije in ubijanj iranskega islamističnega režima. V nekaj urah naj bi porušili vse iranske mostove in električne postaje. Še pred iztekom ultimata je Izrael začel bombardirati mostove in železniške proge, ki jih uporablja Islamska revolucionarna garda. Prebivalce Irana so opozorili, naj se odpovedo vožnjam z vlakom.