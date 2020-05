Trump jemlje sporno zdravilo proti malariji

Sedež biotehničnmega podjetja Moderna, ki upa na uspešno cepivo proti novemu koronavirusu. Foto Joseph Prezioso Afp

New York –že poldrugi teden dni jemlje sporno zdravilo proti malariji z učinkovino hidroksiklorokin, ki ga je sam kljub ugovorom številnih strokovnjakov priporočal kot sredstvo proti covidu 19. Predpisal mu ga je zdravnik Bele hiše, potem ko so pri enemu od uslužbencev odkrili okuženost.Republikanski predsednik je zdravilo, ki ga predpisujejo tudi bolnikom s hudimi avtoimunimi boleznimi, najprej jemal skupaj z antibiotikom azitromicin, zdaj mu dodaja cink. »Vsak dan vzamem eno tableto, na neki točki pa bom prenehal,« je povedal republikanski predsednik ZDA, ki mu testi covida 19 kažejo negativno. »Presenečeni bi bili, koliko ljudi to jemlje, še posebej delavci na prvih frontah.«Za zdaj sem v redu, je še izjavil, pa čeprav strokovnjaki svarijo pred stranskimi učinki za srce. Več nedavnih raziskav ni našlo nobenih izboljšav pri obolelih za covidom 19, ki so jemali zdravilo proti malariji samo ali v kombinaciji z antibiotikom, zato pa opozarjajo pred nevarnostjo resnih zdravstvenih zapletov. Aprila so pri ameriški upravi za hrano in zdravila FDA bolnike posvarili, naj zdravilo jemljejo le po posvetovanju z zdravnikom.Zato pa so optimistični pri biotehnološkem podjetju Moderna iz Cambridgea iz ameriške zvezne države Massachusetts, kjer razvijajo cepivo proti novemu koronavirusu. Prvo podjetje, ki je v ZDA začelo cepivo preizkušati na ljudeh, sporoča, da zgodnja testiranja kažejo dobre rezultate, v telesih zdravih prostovoljcev so po dveh odmerkih cepiva našli podobna protitelesa kot pri ljudeh, ki so preboleli covid 19. Prostovoljci so cepivo dobro prenesli. Za dokončno ugotovitev varnosti in učinkovanja bo potrebno še več časa in testiranja na večjem številu ljudi, a so pri Moderni začeli cepivo proti koronavirusu razvijati že leta 2003, ko je iz Kitajske prišla epidemija sarsa. Z inovativnim pristopom so tudi preskočili nekaj začetnih stopenj. Klinične teste za Moderno izvaja ameriški inštitut za alergije in nalezljive bolezni pod vodstvomPo objavi testiranja cepiva Moderne je poskočila vrednost ameriških in svetovnih borz, morda tudi zato, ker je predsednik ameriške centralne bankev nedeljo napovedal znatno okrevanje gospodarstva šele po odkritju cepiva proti novemu koronavirusu. Ameriški znanstveniki pa naznanjajo tudi nekatera druga odkritja. Poročali smo že, da pri podjetju Sorrento Therapeutics iz San Diega v protitelesu STI-1499 vidijo stoodstotno zavarovanje pred okužbo, zdaj pa raziskovalci medicinske fakultete univerze Washington iz Seattla verjamejo, da so odkrili še eno takšno protitelo. Z nazivom S309 so ga pridobili iz krvi bolnika, ki je pred sedemnajstimi leti preživel sars, testirali pa ga bodo v podjetju Vir Biotechnology iz San Francisca.