Trump Kanadi zagrozil s 100-odstotnimi carinami

Ameriški predsednik Donald Trump je Kanadi zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na vse kanadske izdelke, če bo vlada premierja Marka Carneyja sklenila trgovinski sporazum s Kitajsko. Grožnjo je v soboto objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Napetosti med Washingtonom in Ottawo so se v zadnjih dneh okrepile po govoru kanadskega premierja na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, kjer je opozoril na razpoke v dosedanjem, z ZDA vodenem svetovnem redu. Carney se je nedavno srečal tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, po srečanju pa sta državi napovedali trgovinski dogovor, ki naj bi med drugim zajemal električna vozila.

Trump je v zapisu opozoril, da bo Kanada »nemudoma« soočena s 100-odstotnimi carinami, če bo – po njegovih besedah – postala »pretovorno pristanišče« za kitajsko blago, namenjeno ameriškemu trgu. Časovnice ali podrobnejših pojasnil ni navedel.

Ni jasno, ali je dogovor med Kanado in Kitajsko že začel veljati oziroma ali se Trumpova grožnja nanaša prav nanj. BBC je za pojasnila zaprosil Belo hišo, urad kanadskega premierja in kanadskega ministra, pristojnega za trgovino z ZDA.

Trump je Carneyja znova označil za »guvernerja«, s čimer nadaljuje retoriko iz prejšnjega leta, ko je Kanado večkrat imenoval »51. zvezno državo ZDA«. Takrat je celo namignil na možnost, da bi ZDA državo skušale »priključiti«.

Donald Trump je severno sosedo že večkrat poimenoval kot 51. zvezno državo ZDA, Marka Carneya pa kot guvernerja. FOTO: Jim Watson/AFP

Čeprav so se odnosi med državama v zadnjih mesecih deloma izboljšali, so jih znova obremenili Trumpovi načrti glede Grenlandije, kritike Nata in ostrejši nastopi do evropskih zaveznic. Po Carneyjevem govoru v Davosu je Trump dejal, da »Kanada živi zaradi Združenih držav«, na kar je kanadski premier odgovoril, da Kanada »uspeva, ker je Kanada«.

Trump je v petek tudi umaknil povabilo Kanadi v novo ustanovljeni ameriški »Odbor za mir«, obenem pa jo kritiziral zaradi nasprotovanja načrtovanemu protiraketnemu ščitu nad Grenlandijo in zaradi trgovanja s Kitajsko.

Kanadski premier je ob razlagi sporazuma s Pekingom – ki predvideva znižanje carin na kitajska električna vozila in lažji dostop kanadskih kmetijskih proizvodov na kitajski trg – dejal, da se je »svet spremenil« in da je odnos s Kitajsko postal »bolj predvidljiv« kot odnos z ZDA v času Trumpove administracije.

Donald Trump je severno sosedo že večkrat poimenoval kot 51. zvezno državo ZDA, Marka Carneya pa kot guvernerja. FOTO: Jim Watson/AFP

Strokovnjaki po navedbah BBC ocenjujejo, da je kanadska politika do Kitajske doživela opazen premik, predvsem zaradi negotovosti v odnosih z ZDA, ki ostajajo njen najpomembnejši trgovinski partner.

Neuradno pa je težav še več. Trump naj bi od Kanade, ki je ena največjih proizvajalk jedrskega goriva na svetu, zahteval poseben dostop do tega goriva, ki je ključno za preporod jedrske industrije in napajanje podatkovnih centrov. Ti pa so ključni za razvoj gospodarstva. Kanada naj bi to zahtevo gladko zavrnila.