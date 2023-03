Trump kazensko obtožen v New Yorku

Palm Beach, Florida - Newyorška velika porota je Donalda Trumpa obtožila zaradi plačila 130 tisoč dolarjev porno zvezdi Stormy Daniels in prvi nekdanji predsednik ZDA s kriminalno obtožnico lahko pričakuje aretacijo. Trump pa je tudi ponovni predsedniški kandidat svoje stranke z izjemno lojalnimi privrženci, ki verjamejo, da politični nasprotniki izvajajo lov na čarovnice.

Ameriška predsedniška zgodovina že pozna obtožnico proti aktualnemu predsedniku, potem ko je 18-ti Ulysses Grant po prestolnici Washington prehitro poganjal kočijo na konjsko vprego, kazenski pregon nekdanjega predsednika, tako značilen za nekatere države sveta, pa je v ZDA prvi. A je tudi nekdanji newyorški nepremičninski magnat in zvezda resničnostnega šova unikat med ameriškimi politiki, osovražen med političnimi nasprotniki. Lokalni newyorški tožilec Alvin Bragg iz mesta, ki v velikanski večini voli demokrate, je preiskavo vodil kljub potencialno zveznemu prestopku, dejstvu, da je že zastarel in da ga, dokler še ni bil, nista zasledovala ne zvezni tožilec ne volilna komisija.

Porno zvezdnica Stormy Daniels je prejela 130 tisoč dolarjev. Foto Mandel Ngan/Afp

Mnogi demokrati slavijo v prepričanju, da je bilo potrebno le dovolj globoko brskanje za odkritje Trumpove kriminalne preteklosti, potem ko je Trumpov nekdanji odvetnik Michael Cohen leta 2016 plačal 130 tisoč dolarjev danes 44-letni porno zvezdnici s pravim imenom Stephanie Clifford. V svetu bogatih in vplivnih takšna izplačila niso nič neobičajnega, ker je Cohen plačilo nakazal med predvolilno kampanjo, pa velika porota zdaj soglaša s tožilcem, da gre morda za kaznivo dejanje s potencialno več let zaporne kazni.

V flloridskem Mar-a-Lagu, kjer zdaj tudi uradno živi nekdanji predsednik s svojo prvo damo Melanio in sinom Barronom, v sredo vsaj med vožnjo mimo posestva ni bilo videti nenavadnega dogajanja, pa čeprav lahko zdaj Trump, ki je zavrnil pričanje pred veliko poroto, pričakuje aretacijo. Ekskluzivni klub v Palm Beachu, kamor ne dovoljujejo naključnim obiskovalcem, je spokojno čepel med jezerom in oceanom, kar pomeni tudi njegovo ime, s ceste pa seveda ni bilo mogoče videti dogajanja na 20 akrih s 200 tisoč dolarsko članarino plus petštevilčno letno najemnino in astronomskimi vsotami za hrano in drugo oskrbo.

Newyorški tožilec Alvin Bragg. Foto Eduardo Munoz/Reuters

Kljub tako bahavemu bogastvu pa ima Trump številne zveste privržence med ameriškimi delavci. potem ko je prvi opozoril na njihovo stisko po selitvi industrije na Kitajsko. Na nedavno zborovanje v teksaškem Wacu je privabil med deset in 25 tisoč ljudi, odvisno od vira navedbe, in mnogi soglašajo z njegovimi zatrjevanjem, da gre za maščevanje »globoke države«. Naklonjeni pravniki poleg tega verjamejo, da manhatanski tožilec nima pristojnosti za obravnavanje domnevnih zveznih prekrškov, glavna priča Michael Cohen pa je zaradi svojih v zaporu preživel več kot leto dni ter uradno izjavil, da je porno zvezdnico najprej izplačal iz svojih sredstev ter ne iz denarja za predvolilno kampanjo.

Domnevna afera, ki jo Trump zanika, naj bi se zgodila pred sedemnajstimi leti, manhattanska velika porota pa pregleduje še izplačilo 150 tisoč dolarjev Playboyevemu fotomodelu Karen McDougal. Nekdanji predsednik in ponovni predsedniški kandidat zatrjuje, da je obtožnica politično preganjanje in vmešavanje v predvolilno kampanjo, usmerjeno proti vsej državi, voditelji njegove predvolilne kampanje pa pričakujejo še bolj prepričljivo zmago na volitvah 2024.