Pomembnost strateškega molka

Tajvance je bilo pred srečanjem med predsednikoma LR Kitajske in ZDA v Busanu strah, saj so pričakovali, da bo na dnevnem redu dolgo pričakovanega pogovora tudi njihova usoda. Ni jih bilo strah zaradi Xi Jinpinga, saj že dolgo vedo, kaj bi lahko povedal o tem.

Tesnobni so bili zaradi Donalda Trumpa in njegove pripravljenosti na zunanjepolitično trgovino. Ker si je očitno na vso moč želel, da bi sklenil sporazum s Kitajsko, jih je bilo strah, da bo tajvansko varnost preprosto »prodal« za koncesije, ki jih je hotel dobiti od kitajskega kolega.