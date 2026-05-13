Trump kitajskemu Xi Jinpingu: odprite to državo!

Ameriški predsednik Donald­ Trump je sinoči prispel v Peking.­ Pred prihodom je napovedal ekonomsko različico Reaganovega poziva sovjetskemu­ voditelju Gorbačovu, naj podre berlinski zid: »Izjemnega voditelja predsednika Xi Jinpinga bom prosil, naj 'odpre' Kitajsko, da bodo ti briljantni ljudje izvajali čarovnije in dvignili to državo na še višjo raven!«

Republikanski predsednik je pred prvim obiskom pri največji gospodarski in vojaški tekmici v drugem mandatu kot temo pogovorov s predsednikom Xi Jinpingom omenjal tudi Bližnji vzhod. »Iran bo sprejel pravo odločitev ali pa bomo končali delo,« je poudaril Trump, ki je odgovor islamske republike na ameriški mirovni predlog označil za smeti ter ponovil, da »Iran ne more imeti jedrskega orožja«. Pohvalil je dosedanje kitajsko obnašanje v več kot dvomesečni vojni. »Poglejte si blokado, z njo nimajo težav, pa s tega območja pridobivajo ­veliko nafte.«