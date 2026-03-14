Trump Kitajski kaže, kako zavzeti Tajvan

Sodobne družbe so odvisne od peščice kritičnih sistemov, kot so hrana, voda, promet in komunikacije. Vendar pa jih vse obvladuje en sistem: energetski.

Odkar se je lani vrnil v Belo hišo, je ameriški predsednik Donald Trump odredil vojaške napade od Karibov in vzhodnega Pacifika do Afrike in Bližnjega vzhoda, usmerjene proti domnevnim ladjam za tihotapljenje drog in osumljenim terorističnim skupinam. Napadel je Venezuelo in ugrabil njenega predsednika Nicolása Madura. Pridružil se je Izraelu v obsežnem napadu na Iran, ki pomeni veliko stopnjevanje lanskih napadov, v katerih so domnevno »uničili« jedrske objekte v tej državi. Medtem pa zaostruje pritisk na Kubo v upanju, da bo humanitarna kriza, ki bo nastala, odprla pot za »prijateljski prevzem« otoka v izvedbi Združenih držav. Medtem ko se Trump odkrito ne zmeni za mednarodno pravo, si Kitajska to zapisuje. Zlasti kubanski model ponuja koristen vzorec, ki ga lahko kitajski predsednik Xi ...