»Kitajski virus« ubil republikansko konvencijo na Floridi

Državni sekretar Mike Pompeo pred Nixonovo predsedniško knjižnico. Foto Ashley Landis Afp

New York – Republikanske konvencije ne bo v floridskem Jacksonvillu, predsednikje na tiskovni konferenci ocenil, da ni pravi čas za velika zborovanja. Republikanski prvak je dolgo podcenjeval resnost pandemije, po novem načrtu pa bodo njegovo predsedniško kandidaturo naznanil na zdravstveni nuji bolj prilagojenem srečanju v Severni Karolini.Si je predsednik premislil zato, ker huda nalezljiva bolezen trka tudi na njegova vrata? Okužena je prijateljica njegovega sina, stric njegovega svetovalcapa covid 19 krivi za smrt svoje 97-letne matere. Bela hiša odločno zavrača obtožbe saj je Millerjeva stara mama zbolela že marca, po njihovem prepričanju je zdaj umrla zaradi visoke starosti, stric in Trumpov kritikpa je v reviji Mother Jones obsodil odnos administracije do bolezni. Miller je pomagal pri sestavljanju govora, v katerem je Trump ukinil letalski promet z Evropo, njegov stric pa je v svojih sporočilih na družbenih omrežjih poudarjal priseljeniško preteklost družine. Za covidom 19 je maja zbolela tudi Millerjeva noseča žena, predstavnica za tisk podpredsednika, a si je medtem že opomogla.Trump je v četrtek spet poudaril odgovornost Kitajske za širjenje novega koronavirusa po svetu, njegov zunanji ministerpa je šel še korak dlje. Pred predsedniško knjižnico, ki je pred skoraj petimi desetletji odločilno pomagal k izboljšanju odnosov z azijsko velikanko, je Peking obtožil izničenja teh dobrih namenov, zato jih je po njegovem treba končati. »Svobodni svet mora slaviti nad novo tiranijo,« je pred družbo, v kateri je bilo tudi nekaj kitajskih oporečnikov, dejal ameriški državni sekretar. »Stara paradigma slepega sodelovanja s Kitajsko ne bo zadostovala in je ne smemo nadaljevati.«Če svobodni svet ne bo spremenil komunistične Kitajske, bo ta spremenila nas, je poudaril. »Naša politika je politika drugih svobodnih držav je obudila propadajoče kitajsko gospodarstvo, Peking pa je ugriznil roko, ki ga je hranila.« Mike Pompeo je predlagal novo zavezništvo demokracij, ki bo nasprotovalo Kitajski.