Trump, kljub opravičilu, napovedal tožbo proti britanskemu BBC

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek napovedal, da bo proti britanskemu BBC vložil tožbo. Nacionalna radiotelevizija se je namreč opravičila za zavajajoče urejanje izsekov iz njegovega govora, ne namerava pa izpolniti Trumpove zahteve po plačilu odškodnine. Predsednik ZDA namerava BBC tožiti za do pet milijard dolarjev.

»Tožili jih bomo za nekje med milijardo in petimi milijardami dolarjev, najverjetneje enkrat naslednji teden. Mislim, da to moram storiti. Celo priznali so, da so goljufali,« je Trump po poročanju francoske tiskovne agencija AFP dejal novinarjem na krovu letala Air Force One.

Trumpova najava sledi pismu, ki so ga njegovi odvetniki v ponedeljek poslali BBC in v katerem so mrežo obtožili obrekovanja v povezavi s spornim urejanjem izsekov njegovega govora pred napadom njegovih podpornikov na kongres januarja 2021. Do petka so zahtevali opravičilo in pristanek na izplačilo odškodnine.

Z montažo dveh ločenih delov govora se je v dokumentarcu, ki so ga v okviru programa Panorama predvajali teden dni pred lanskimi predsedniškimi volitvami, ustvaril vtis, da je Trump neposredno spodbujal k izgredom.

Medtem ko se je mreža ob pojasnilu, da je šlo za nenamerno dejanje, za to opravičila, pa je obenem zavrnila plačilo odškodnine. Menijo namreč, da ni utemeljenih razlogov za trditve o obrekovanju.

Zaradi sporne vsebine sta pred tem že v nedeljo odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in direktorica informativnega programa Deborah Turness.

»Ljudje v Združenem kraljestvu so, kot si lahko mislite, zelo jezni glede tega, kar se je zgodilo, ker to kaže, da so BBC lažne novice,« je Trump še dejal v petek in dodal, da namerava o tem govoriti tudi z britanskim premierjem Keirom Starmerjem.

Ta je ta teden izrazil podporo neodvisnosti BBC, a hkrati opozoril, da mora medij spoštovati najvišje standarde odgovornosti in svoje napake hitro popraviti.