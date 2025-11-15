  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump, kljub opravičilu, napovedal tožbo proti britanskemu BBC

    Z montažo dveh ločenih delov govora se je v dokumentarcu ustvaril vtis, da je Trump neposredno spodbujal k izgredom.
    Donald Trump FOTO: Roberto Schmidt/AFP  
    Galerija
    Donald Trump FOTO: Roberto Schmidt/AFP  
    STA
    15. 11. 2025 | 08:37
    2:30
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je v petek napovedal, da bo proti britanskemu BBC vložil tožbo. Nacionalna radiotelevizija se je namreč opravičila za zavajajoče urejanje izsekov iz njegovega govora, ne namerava pa izpolniti Trumpove zahteve po plačilu odškodnine. Predsednik ZDA namerava BBC tožiti za do pet milijard dolarjev.

    »Tožili jih bomo za nekje med milijardo in petimi milijardami dolarjev, najverjetneje enkrat naslednji teden. Mislim, da to moram storiti. Celo priznali so, da so goljufali,« je Trump po poročanju francoske tiskovne agencija AFP dejal novinarjem na krovu letala Air Force One.

    Trumpova najava sledi pismu, ki so ga njegovi odvetniki v ponedeljek poslali BBC in v katerem so mrežo obtožili obrekovanja v povezavi s spornim urejanjem izsekov njegovega govora pred napadom njegovih podpornikov na kongres januarja 2021. Do petka so zahtevali opravičilo in pristanek na izplačilo odškodnine.

    Z montažo dveh ločenih delov govora se je v dokumentarcu, ki so ga v okviru programa Panorama predvajali teden dni pred lanskimi predsedniškimi volitvami, ustvaril vtis, da je Trump neposredno spodbujal k izgredom.

    Medtem ko se je mreža ob pojasnilu, da je šlo za nenamerno dejanje, za to opravičila, pa je obenem zavrnila plačilo odškodnine. Menijo namreč, da ni utemeljenih razlogov za trditve o obrekovanju.

    Zaradi sporne vsebine sta pred tem že v nedeljo odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in direktorica informativnega programa Deborah Turness.

    »Ljudje v Združenem kraljestvu so, kot si lahko mislite, zelo jezni glede tega, kar se je zgodilo, ker to kaže, da so BBC lažne novice,« je Trump še dejal v petek in dodal, da namerava o tem govoriti tudi z britanskim premierjem Keirom Starmerjem.

    Ta je ta teden izrazil podporo neodvisnosti BBC, a hkrati opozoril, da mora medij spoštovati najvišje standarde odgovornosti in svoje napake hitro popraviti.

    Novice  |  Svet
    Mediji

    BBC se je Trumpu opravičil zaradi montaže govora, odškodnino zavrača

    Čeprav BBC iskreno obžaluje način montaže videoposnetka, zavrača, da obstaja kakršna koli podlaga za tožbo zaradi obrekovanja.
    Pija Kapitanovič 14. 11. 2025 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ultimat pred iztekom, BBC v zagati

    Je cilj Trumpovih tožb proti medijem tudi drugačna interpretacija prelomnih dogodkov bližnje preteklosti?
    Barbara Kramžar 12. 11. 2025 | 20:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Monako

    Tadej Pogačar ujet v porscheju za četrt milijona evrov

    Najboljši kolesar na svetu ima dober občutek za avtomobile. Z Urško Žigart dni preživljata v Monaku, kjer se je Slovenec usedel za volan zelene pošasti.
    Matic Rupnik 14. 11. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Več iz teme

    Novice  |  Svet
    Novice  |  Svet
    Novice  |  Svet
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Magazin  |  Zanimivosti
