Trump kljub sodni prepovedi poslal nacionalno gardo v Portland

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto in nedeljo kljub sodni prepovedi napotil 200 pripadnikov nacionalne garde v mesto Portland v zvezni državi Oregon, poročajo ameriški mediji. Trump se poskuša sodni prepovedi izogniti tako, da je v Portland namesto gardistov iz Oregona poslal gardiste iz Kalifornije.

Bela hiša se je na odločitev zvezne sodnice Karin Immergut, ki jo je na položaj v prvem mandatu imenoval Trump in ki je v soboto blokirala napotitev pripadnikov nacionalne garde, nemudoma pritožila in vse strani čakajo na odločitev prizivnega sodišča.

Podobno se je poleti zgodilo v Kaliforniji, ko je zvezni sodnik najprej blokiral Trumpovo napotitev nacionalne garde v Los Angeles, prizivno sodišče pa mu je kasneje za to prižgalo zeleno luč.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je po napotitvi nacionalne garde iz njegove države napovedal novo tožbo, svojo tožbo pa namerava vložiti tudi guvernerka Oregona Tina Kotek, ki je v nedeljo dejala, da je v Portland v soboto prišlo sto pripadnikov nacionalne garde, v nedeljo pa še sto, poroča televizija ABC. Gre za gardiste, ki so bili doslej nameščeni v Los Angelesu.

»Kar je bilo včeraj nezakonito, je nezakonito tudi danes. Odredba sodnice ni bila nekakšna nepomembna postopkovna podrobnost, ki bi jo predsednik lahko obšel, kot to počne moj 14-letni sin, ko mu niso všeč moje odločitve,« je novinarjem povedal pravosodni minister Oregona Dan Rayfield.

Guvernerka Oregona in župan Portlanda trditve vlade označila za naravnost smešne

Zvezna sodnica Immergut je v soboto blokirala Trumpov načrt o namestitvi nacionalne garde v Portlandu zaradi protestov proti operacijam pripadnikov zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice). Razsodila je, da relativno majhni protesti z ničimer ne opravičujejo namestitve zveznih sil, kar lahko škoduje suverenosti države Oregon.

Trumpova vlada trdi, da v Portlandu potekajo hudi protesti z nasiljem, mesto pa da je uničeno kot v vojni.

Guvernerka Oregona in župan Portlanda Keith Wilson sta te trditve označila za naravnost smešne, saj je šlo za majhen protest, omejen na eno mestno četrt.

Wilson je v nedeljo novinarjem povedal, da so agenti Icea in drugih zvezni agenti brez potrebe napadli protestnike s solzivcem in šok granatami.

Trump je v nedeljo odobril še napotitev 300 pripadnikov nacionalne garde Illinoisa v Chicago, in to kljub nasprotovanju guvernerja države JB Pritzkera, ki trdi, da ni nobene potrebe za vojsko na ulicah. Trump že več let izpostavlja Chicago kot leglo nasilja in kriminala v ZDA.

Trump je prejšnji teden v nagovoru ameriškim generalom dejal, da želi ameriška mesta uporabiti kot vadbišča za vojsko. Generalom, ki niso kazali navdušenja nad njegovimi besedami, je demokratska mesta opisal kot zelo nevarna, polna nasilja in notranjih sovražnikov.