Trump končal obisk v Pekingu: Sklenili smo fantastične trgovinske sporazume

»Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, odličnih za obe državi,« je danes ob koncu uradnega obiska v Pekingu dejal predsednik ZDA Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem, kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, sprehajal po vrtovih rezidence vodstva kitajske komunistične partije Zhongnanhai. Kakor je povedal, sta razpravljala tudi o »mnogih drugih zadevah in odpravila številna nesoglasja«, Kitajska pa se je po poročanju ameriške televizije Fox zavezala, da bo od ZDA nabavila nafto, sojo in dvesto Boeingovih letal.

Trump je tako končal prvi obisk na Kitajskem v svojem drugem mandatu, potem ko je državo obiskal že leta 2017. »Tako kot je vzajemna trgovina, bo vzajemen tudi obisk,« je še dejal ameriški predsednik in izrazil upanje, da bo Xi ob morebitnem prihodnjem obisku v ZDA, kamor je povabljen septembra, tako navdušen, kot je sam navdušen nad Kitajsko, navaja britanski BBC.

Trump je v poznejši izjavi pojasnil, da sta s Xijem govorila še o »mnogih drugih zadevah in rešila veliko različnih problemov, ki jih drugi ne bi bili sposobni rešiti«. Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom. Voditelja sta se že v četrtek zavzela za odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, po kateri patruljira islamska republika. Toda konkretnih rešitev (še) nista predstavila.

Predsednika Kitajske in ZDA Xi Jinping in Donald Trump sta se sprehodila po vrtovih partijske rezidence Zhongnanhai in klepetala o svetovnih problemih. FOTO: Evan Vucci/AFP

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so danes vnovič izrazili upanje, da bo v vojni na Bližnjem vzhodu čim prej doseženo premirje in da se bodo pomorske poti čim prej odprle, poročajo tuje tiskovne agencije. »Nima smisla nadaljevati tega konflikta, ki sploh ne bi smel nastati,« so navedli.

Državniški obisk je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, čeprav med svetovnima velesilama ostaja več nerešenih vprašanj. Ena spornejših točk je Tajvan, ki ga je kitajski voditelj ob neobičajno neposrednem svarilu ZDA označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama.

Peking v okviru politike ene Kitajske obravnava Tajvan kot del svojega ozemlja in ne izključuje morebitne uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Pri tem že dlje časa kritizira ameriško vojaško pomoč samoupravnemu otoku. Bela hiša v izjavi po pogovorih med voditeljema ni izrecno omenila Tajvana, ameriški finančni minister Scott Bessent pa je v pogovoru za ameriško televizijo CNBC dejal, da Trump »razume občutljivost tega vprašanja« in da bo več o Tajvanu povedal v prihodnjih dneh.

Glede na sporočilo, ki so ga ob odhodu ameriškega predsednika iz Pekinga objavili kitajski državni mediji, je Xi označil Trumpov obisk za zgodovinskega in prelomnega. Dejal je, da sta vzpostavila novo izhodišče za »konstruktivne strateške in stabilne odnose« med državama. »Predsednik Trump upa, da bo Ameriko spet naredil veliko, jaz pa sem zavezan k temu, da bom kitajsko ljudstvo vodil k uresničitvi velike obnove kitajskega naroda,« je poudaril Xi Jinping.