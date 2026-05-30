Trump »končne odločitve« vendarle še ni sprejel

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da se bo kmalu odločil o predlaganem dogovoru o podaljšanju premirja z Iranom, čeprav se državi še vedno razhajata glede pomembnih vprašanj. »Končno odločitev« o predlogu, ki bi podaljšal premirje iz začetka aprila za nadaljnjih 60 dni, kar bi pogajalcem dalo čas, da sklenejo trajen konec vojne, naj bi sprejel včeraj skupaj s svojimi svetovalci, a po poročanju Reutersa premikov ni bilo.

V četrtek sta se namreč državi dogovorili o okvirnem sporazumu – znanem kot memorandum o soglasju –, ki ga bosta po navedbah ameriških uradnikov odobrila Trump in iransko vodstvo. Ta dogovor naj bi podaljšal premirje za 60 dni in začel pogovore o prihodnosti iranskega jedrskega programa, je povzel BBC.

Teheran se ni strinjal

»Predsednik Trump bo sklenil le dogovor, ki je dober za Ameriko in izpolnjuje njegove cilje. Iran ne sme nikoli imeti jedrskega orožja,« je za CBS News povedal uradnik iz Bele hiše. Trump prav tako zahteva, da Iran opusti nadzor nad Hormuško ožino in uniči svoje zmogljivosti za izdelavo jedrskega orožja – s tema pogojema Teheran ni soglašal.

Visoki iranski vir, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da morebitni dogovor ne vključuje vprašanj, povezanih z jedrskim programom, medtem ko je tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmaeil Baghaei na državni televiziji izjavil, da se morata o upravljanju ožine odločiti Iran in Oman, je povzel Reuters.

Ameriški predsednik je pod precejšnjim pritiskom, saj želi čim prej zagotoviti odprtje Hormuške ožine, kar bi vplivalo na cene bencina v ZDA pred novembrskimi kongresnimi volitvami.