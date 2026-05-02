Trump kongresu sporočil, da za vojno proti Iranu ne potrebuje njihove odobritve

Ameriški predsednik Donald Trump je kongresu sporočil, da se je konflikt med ZDA in Iranom med premirjem »končal«, zato mu ni treba upoštevati zakonskih rokov za odobritev vojne. Po zakonodaji mora ameriški predsednik v 60 dneh od seznanitve zakonodajalcev o začetku vojaških ukrepov pridobiti odobritev kongresa, sicer pa mora vojaško posredovanje končati.

Vendar pa Trumpu, kot je zapisal v pismu voditeljem kongresa, tega zakona o vojnih pooblastilih ni treba upoštevati, saj je premirje, dogovorjeno z Iranom prejšnji mesec, začasno ustavilo veljavnost te obveznosti. »Od 7. aprila 2026 ni bilo izmenjave ognja med silami Združenih držav in Iranom. Sovražnosti, ki so se začele 28. februarja 2026, so se končale.«

ZDA in Iran še nista dosegla dolgoročnega mirovnega sporazuma prek pogovorov, čeprav so iranski mediji v petek poročali o novem predlogu iz Teherana, poslanem prek Pakistana. »Pravkar smo imeli pogovor z Iranom. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Vendar moram reči, da nisem zadovoljen,« je včeraj dejal Trump. Kasneje je Trump še dejal: »Ne ponujajo takšnega sporazuma, kakršnega moramo imeti.

Dodal je, da je bilo težko doseči sporazum, deloma zato, ker je bilo iransko vodstvo »zelo zmedeno«, potem ko je v vojni umrlo več visokih vojaških uradnikov. Trump je dejal, da ga je ameriško centralno poveljstvo v četrtek seznanilo z možnostmi, ki segajo od »popolnega uničenja Irana« do »sklenitve sporazuma«. Pojasnil je, da ne želijo oditi prezgodaj, »da bi se problem ponovil čez tri leta.«

Ameriška zakonodaja o vojni

Resolucija o vojnih pooblastilih iz leta 1973 predpisuje zahteve predsedniku »v šestdesetih koledarskih dneh« od uporabe ameriških oboroženih sil v boju. Zakon zahteva, da predsednik preneha z uporabo vojaških sil, razen če kongres ne izda uradne vojne deklaracije ali predsedniku ne odobri podaljšanja, dolgega do 30 dni, za »takojšnjo umik« vojakov. Zakon je bil sprejet leta 1973, da bi omejili takratnega predsednika Richarda Nixona pri nadaljevanju vojne v Vietnamu.

Minister za obrambo Pete Hegseth je v četrtek na kongresni obravnavi trdil, da se je rok za pridobitev odobritve zakonodajalcev začasno ustavil po sklenjenem začasnem premirju. Tuji strokovnjaki menijo, da tudi če bi bilo premirje pravno veljavno tega roka ne bi ustavilo. Poskusi demokratov v obeh domovih kongresa, da bi omejili Trumpa, so večkrat spodleteli.