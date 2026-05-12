Trump kot boter evropske obrambe

Bi Evropa na vojaškem področju lahko bila avtonomna in neodvisna od ZDA? Ravnanje Donalda Trumpa je spodbudilo razprave v EU o tem vprašanju. Tudi na današnjem zasedanju obrambnih ministrov so se ukvarjali s tem.Vse več je negotovosti o ameriškem odmikanju od Evrope. Tako naj bi se Trump odpovedal načrtu o namestitvi raket tomahavk v Nemčiji.

Cilj nameščanja bi bil zapolniti vrzel v zmogljivostih v Evropi, zlasti za odvračanje Rusije. Tak korak spremlja odmevna napoved o odpoklicu 5000 ali okoli sedmine ameriških vojakov, nameščenih v Nemčiji. Kljub povečevanju vlaganj v obrambo je stara celina še odvisna od ameriških sistemov. Tudi podhranjenosti vojsk ni mogoče odpraviti čez noč.