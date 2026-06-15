Sporazum sklenjen, Trump: Ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta!

»Sporazum z islamsko republiko Iranom je dokončan, čestitke vsem!« je malo pred polnočjo sporočil ameriški predsednik Donald Trump. »S tem dovoljujem takojšnjo odstranitev pomorske blokade Združenih držav, ladje sveta, zaženite svoje motorje. Naj teče nafta!« Tako imenovani pakistanski memorandum naj bi konec tedna podpisali v Švici in podpredsednik J.D. Vance ni izključil, da se ga bo udeležil sam republikanski predsednik, če ne, se ga bo sam. V petek naj bi stekel tudi promet skozi Hormuško ožino.

Če se bodo upanja na mir na Bližnjem vzhodu uresničila, bo to najlepše darilo republikanskemu predsedniku za 80. rojstni dan, ki ga je tudi praznoval v nedeljo. »Po intenzivnih pogovorih z veseljem naznanjamo mirovni sporazum med Združenimi državami Amerike in islamsko republiko Iran,« je pred tem sporočil pakistanski posrednik in premier Šehbaz Šarif. »Obe strani sta razglasili takojšnjo in stalno končanje vojaških operacij na vseh frontah, vključno v Libanonu.«