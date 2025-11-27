»Trump le še teden dni od tega, da Putinu izroči vse«

Estonski evropski poslanec in nekdanji general estonske vojske Riho Terras (EPP) je v pogovoru za Euronews v Strasbourgu ostro kritiziral predlog mirovnega načrta ZDA za Ukrajino. Po njegovih besedah gre za »ruski načrt za kapitulacijo Kijeva«, ameriški predsednik Donald Trump pa naj bi bil »oddaljen le še teden dni od tega, da Putinu izroči vse«.

V ZDA pripravljen 28-točkovni načrt, katerega osnutek je nedavno prišel v javnost in sprožil zaskrbljenost v Evropi, predvideva zmanjšanje ukrajinske vojske, obsežne ozemeljske koncesije in veto na vstop Ukrajine v Nato. Načrt naj bi bil po zadnjih informacijah preoblikovan, a še ni končan. Po nedeljskem srečanju predstavnikov ZDA, Ukrajine in evropske delegacije v Ženevi si Evropejci prizadevajo, da bi s svojimi pripombami Kijevu kupili čas in vplivali na ameriško odločitev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo opozorila, da se »ruski priročnik agresije ni spremenil« in da bi lahko bila Ukrajina šele začetek. Evropske institucije zato razpravljajo o novem mehanizmu financiranja za pomoč Kijevu, ki bi temeljil na ruskih zamrznjenih sredstvih, shranjenih v Belgiji. Bruselj pripravlja pravno podlago, da bi predlog pridobil odobritev belgijskih oblasti.

Terras je ob tem opozoril, da EU reagira prepozno. »Ne recite mi, da Unija s 500 milijoni prebivalcev in z BDP 29 bilijonov evrov ni sposobna podpreti Ukrajine z bistveno manjšim zneskom.«

Po njegovih besedah številni Evropejci še vedno ne razumejo nujnosti trenutka: »Ne gre samo za Ukrajino.« Ob tem je ostro komentiral ameriško politiko: »Zelo sem presenečen, da Donald Trump deluje kot kurir za Putinov načrt kapitulacije.«