    Svet

    Trump menda na srečanju preklinjal in kričal na Zelenskega ter zagovarjal Putina

    Trump Zelenskemu prenesel Putinov ultimat in zagovarjal predajo Donbasa. Kijev je predlog zavrnil, Zelenski se zdaj obrača na Evropo.
    Srečanje naj bi večkrat preraslo v »glasen prepir«. FOTO: Tom Brenner/AFP
    Galerija
    Srečanje naj bi večkrat preraslo v »glasen prepir«. FOTO: Tom Brenner/AFP
    Ž. U.
    20. 10. 2025 | 16:12
    20. 10. 2025 | 16:13
    6:10
    A+A-

    Petkovo srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim je bilo po poročanju več virov, ki so bili seznanjeni z dogajanjem, izjemno napeto in naj bi večkrat preraslo v »glasen prepir«.

    Medtem ko je Zelenski v Belo hišo prišel z upanjem na zagotovitev dobave raket tomahawk, naj bi ga po navedbah časnika Financial Times Trump pričakal s sporočilom ruskega predsednika Vladimirja Putina: sprejmite pogoje ali pa boste »uničeni«.

    Srečanje, ki je bilo del nove Trumpove diplomatske ofenzive po doseženem premirju v Gazi, se je po informacijah časnika The Washington Post hitro sprevrglo v konfrontacijo.

    Osebe, seznanjene z dogajanjem, so za Financial Times opisale, da naj bi Trump »ves čas preklinjal« in bil izjemno vzkipljiv.

    Petkovo srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim je bilo izjemno napeto. FOTO: AFP
    Petkovo srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim je bilo izjemno napeto. FOTO: AFP

    »Slabo mi je od teh zemljevidov«

    Ukrajinska delegacija je v Belo hišo prišla v upanju, da bo prepričala Trumpa o dobavi raket dolgega dosega tomahawk, s katerimi bi lahko napadli cilje globoko v Rusiji. Namesto tega pa naj bi Trump po poročanju Financial Timesa ponavljal stališča, ki mu jih je le dan prej v telefonskem pogovoru predstavil Vladimir Putin.

    Trump naj bi po navedbah evropskega uradnika, ki je bil seznanjen s srečanjem in ga citira Financial Times, Zelenskemu dejal, da mu je Putin zatrdil, da gre le za »posebno operacijo, niti ne za vojno«, in da mora ukrajinski predsednik skleniti dogovor ali pa bo soočen z uničenjem. »Če bo [Putin] to hotel, vas bo uničil,« naj bi po poročanju Financial Timesa Trump dejal Zelenskemu in ga posvaril, da vojno izgublja.

    V nekem trenutku naj bi ameriški predsednik po poročanju virov Financial Timesa odrinil zemljevide bojišča, ki mu jih je kazal Zelenski. Dejal naj bi, da mu je »slabo«, ker mora vedno znova gledati ta zemljevid. »Ta rdeča črta, sploh ne vem, kje je. Nikoli nisem bil tam,« je Trumpove besede za Financial Times navedel vir.

    Trump naj bi ponavljal stališča, ki mu jih je le dan prej predstavil Vladimir Putin. FOTO: Drew Angerer/AFP
    Trump naj bi ponavljal stališča, ki mu jih je le dan prej predstavil Vladimir Putin. FOTO: Drew Angerer/AFP

    Evropski diplomat, ki ga navaja časnik The Washington Post, je srečanje opisal kot »zmešnjavo« in dodal, da naj bi Trump »nenehno govoril« tudi o »svojih zamerah, ker ni prejel Nobelove nagrade za mir«.

    image_alt
    Ste prepričani, da nagrade ni dobil Donald?

    Poleg tega naj bi Trump po informacijah istega vira  trdil, da gre ruski ekonomiji »odlično«, kar je v neposrednem nasprotju z njegovimi nedavnimi javnimi izjavami, ko je Putina pozival k pogajanjem, češ da bo njegovo »gospodarstvo propadlo«.

    Putinova ponudba: Ves Donbas za dele na jugu

    Osrednja točka spora naj bi bila po poročanju istega časnika nova Putinova ponudba. Ruski predsednik naj bi od Trumpa zahteval, naj prepriča Ukrajino, da se odpove celotnemu ozemlju Donbasa – torej vsem delom regij Doneck in Lugansk, ki so še pod ukrajinskim nadzorom.

    V zameno naj bi bil Putin pripravljen odstopiti »majhne dele« ozemlja v južnih regijah Herson in Zaporožje, ki jih ruske sile sicer že tako ali tako težko zadržujejo.

    Putinovo sporočilo naj bi bilo: sprejmite pogoje ali pa boste »uničeni«. FOTO: Alexander Kazakov/Reuters
    Putinovo sporočilo naj bi bilo: sprejmite pogoje ali pa boste »uničeni«. FOTO: Alexander Kazakov/Reuters

    To ponudbo, ki so jo viri opisali kot zgolj »manjšo koncesijo« v primerjavi s prejšnjimi zahtevami, naj bi Trump na srečanju vneto zagovarjal. Kot je dejal eden od virov za Washington Post: »Sporočilo je bilo, da Rusija želi samo Donbas, da je to dober posel in da želi Putin končati vojno.«

    Sam Zelenski je po vrnitvi v Kijev potrdil, da je Putin od Trumpa zahteval, naj se Ukrajina »umakne iz Donbasa – ne iz celotnega vzhoda, ampak specifično iz Donbasa, torej popolnoma iz regij Doneck in Lugansk«.

    image_alt
    Ameriška ruleta za Ukrajino, Rusijo in Evropo

    Kot navaja Financial Times, je Zelenski dejal, da je Trumpu »jasno povedal, da ostaja stališče Ukrajine v tem kontekstu nespremenjeno«. Predaja ozemlja, ki ga Rusija v več kot desetletju bojev ni uspela zasesti, za Kijev ni sprejemljiva.

    Različni odzivi in zamrznitev spopadov

    Kljub burnemu dogajanju za zaprtimi vrati je bil javni ton po srečanju drugačen. Trump je po pogovoru pozval k ustavitvi spopadov na trenutnih frontnih črtah. »Ustaviti se morata tam, kjer sta,« je dejal pred mediji. 

    Trump naj bi Zelenskeg pričakal s sporočilom ruskega predsednika Vladimirja Putina. FOTO: Tom Brenner/AFP
    Trump naj bi Zelenskeg pričakal s sporočilom ruskega predsednika Vladimirja Putina. FOTO: Tom Brenner/AFP

    »Naj oba razglasita zmago, zgodovina pa naj odloča!« Tudi Zelenski je po srečanju pritrdil Trumpovemu pozivu k zamrznitvi in dejal: »Ustaviti se moramo tam, kjer smo zdaj,« navaja Ukrainska Pravda.

    Vendar pa je Kremelj v ponedeljek zavrnil idejo o zamrznitvi konflikta na sedanji črti in sporočil, da rusko stališče »ostaja nespremenjeno«, s čimer je verjetno nakazal, da še vedno vztraja pri popolni zasedbi Donbasa.

    Medtem ko je Zelenski srečanje javno označil za »pozitivno«, kot poroča The Guardian, so evropski uradniki za Financial Times povedali, da je bil ukrajinski predsednik po pogovoru »zelo negativen«. Zaradi Trumpovega očitnega zasuka k Moskvi naj bi bile po poročanju časnika Financial Times »razblinjene vse nade med evropskimi zavezniki«, da bi ameriški predsednik okrepil podporo Kijevu.

    Medtem ko je Zelenski srečanje javno označil za »pozitivno«, so bili evropski uradniki »zelo negativni«. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters
    Medtem ko je Zelenski srečanje javno označil za »pozitivno«, so bili evropski uradniki »zelo negativni«. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

    Zelenski se je po vrnitvi že obrnil na evropske partnerje. Kot poroča Guardian, je pozval k dobavi dodatnih 25 ameriških sistemov zračne obrambe patriot in predlagal, da bi njihov nakup financirali z zamrznjenimi ruskimi sredstvi.

    image_alt
    Milijarde za ščit nad ukrajinskimi mesti

    Potrdil je tudi, da bi se bil pripravljen udeležiti vrha v Budimpešti, če bi bil povabljen, a je kritiziral izbiro gostitelja, saj ima Madžarska »napet odnos s Kijevom« in velja za najbolj Kremu naklonjeno članico EU.

