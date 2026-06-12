  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump menda zavaja z »odličnim dogovorom«, Iran: Nič še ni dogovorjeno

    Ameriški predsednik je v četrtek dejal, da bi lahko dogovor o koncu vojne podpisali že v prihodnjih dneh. Teheran zanika.
    Donald Trump je že večkrat oznanil, da bodo dogovor o koncu vojne dosegli v nekaj dneh, napadi pa se še naprej nadaljujejo. FOTO: Daniel Heuer/Reuters
    Galerija
    Donald Trump je že večkrat oznanil, da bodo dogovor o koncu vojne dosegli v nekaj dneh, napadi pa se še naprej nadaljujejo. FOTO: Daniel Heuer/Reuters
    R. I., STA
    12. 6. 2026 | 08:43
    12. 6. 2026 | 09:06
    4:29
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek zvečer zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Nič še ni dokončno dogovorjeno, je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei.

    image_alt
    Poraz ZDA in Izraela? Sklep, ki se mu je težko izogniti

    Po njegovih besedah so poročila o dokončnem sporazumu z ZDA »zgolj špekulacije«, saj »še nič ni dokončno dogovorjeno«. Kot je dejal, Teheran še ni sprejel končne odločitve o nobenem dogovoru, poročata ameriški CNN in britanski BBC.

    »Od začetka nam je bil status pogajanj jasen in velik del besedila je bil že dokončno oblikovan. Vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča,« je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna, ki jo povzema CNN, povedal Bagei.

    »Katar in Pakistan sta aktivna posrednika, vendar na diplomatski proces vplivajo dejanja ZDA (...). Iran je dokazal, da ne sklepa kompromisov glede tega, kar je opredelil kot rdečo črto,« je opozoril. Kot je še dejal, so razmere v Hormuški ožini postale »manj varne zaradi dejanj ZDA«.

    Trump pravi, da bodo dogovor podpisali v Evropi

    Trump je v četrtek zvečer novinarjem v Ovalni pisarni Bele hiše dejal, da so »pravkar dosegli odlično rešitev vojne z Iranom«. Zatrdil je, da so dosegli dogovor, da Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja.

    Ameriški podpredsednik J. D. Vance naj bi bil tisti, ki bo v imenu ZDA podpisal dogovor o koncu vojne z Iranom. FOTO: Matt Rourke/Reuters
    Ameriški podpredsednik J. D. Vance naj bi bil tisti, ki bo v imenu ZDA podpisal dogovor o koncu vojne z Iranom. FOTO: Matt Rourke/Reuters

    Po besedah Trumpa, ki je pred tem v četrtek preklical napovedane nove napade na Iran, bo dogovor morda podpisal ameriški podpredsenik J. D. Vance, in sicer v prihodnjih dneh v Evropi.

    Višji iranski zakonodajalec Ebrahim Rezaei je v odgovor na omrežju X zapisal, da jih Trump zelo verjetno zavaja s tem, ko oznanja »odličen dogovor« za končanje vojne. Razaei je obenem pozval Iran, naj nadaljuje s še silovitejšimi napadi. 

    Iranska vojska je medtem naftnemu tankerju ponoči preprečila prečkanje Hormuške ožine. Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim so »iranske sile preprečile plovbo nezakonitega tankerja z nafto, ki je brez usklajevanja vplul v območje ožine«. Iranski državni mediji so poročali tudi o eksplozijah v bližini Bandar Abasa v Hormuški ožini in ob obali Sirike, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Izrael odgovoren za več kot polovico žrtev

    V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilnodružbene iniciative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21 odstotkov.

    »Škoda, povzročena civilistom, je huda, pri čemer gre za 56 odstotkov vseh zabeleženih smrtnih žrtev med civilisti pripisati izraelskim oboroženim silam,« piše v poročilu pobude, ki jo tvori nekaj manj kot 50 različnih nevladnih organizacij.

    Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Burmo, Ukrajino in Sudan. Za 85 odstotkov incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile.

    Kot posebej skrb vzbujajoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega »normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu«.

    Skupno je sicer lani v 65 državah zaradi eksplozivnega orožja umrlo 22.600 civilistov, kar je 21 odstotkov manj kot leto prej. Zmanjšanje je glede na poročilo v veliki meri posledica prekinitve ognja v Gazi.

    Protiizraelski plakat v Teheranu. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    Protiizraelski plakat v Teheranu. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

    Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
    Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin: To me spominja na lov na čarovnice; Markeš: Ne bomo tiho

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o aferi Black Cube, palestinski zastavi in antisemitizmu, ki je najbolj zlorabljena beseda.
    10. 6. 2026 | 17:15
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Medijske toplice

    Namesto večmilijonske investicije nevarne ruševine

    Lastnik Medijskih toplic Marjan Krajnc je pred štirimi leti napovedal obsežno investicijo, ki se ni nikoli uresničila, zdaj se je zavil v molk.
    Manja Pušnik 11. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Nov udarec za Tadeja Pogačarja pred dirko po Franciji

    Slovenski kolesarski šampion je med zaključnimi pripravami za Tour izvedel naslednjo slabo novico.
    Miha Šimnovec 10. 6. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DONOSNO

    Na večerjo in po svežo energijo: vprašanje, ki spreminja turizem

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

    Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
    Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Poslovna konferenca

    Na javnih internetnih mrežah smo preveč ranljivi

    Strokovnjaki za kibernetsko varnost poudarjajo, da so napadalci vse hitrejši, ključ do varnosti pa je v naših rokah.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Konferenca Mobilne tehnologije 2026

    Pred pogubo in neumnostjo nas lahko reši le umetna inteligenca (VIDEO)

    Pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček o človekovi vlogi v času, ko inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo.
    Milka Bizovičar 10. 6. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije 2026

    Gotovina izginja? Bo UI vzela službe? Odgovarja Klemen Selaković

    Po njegovem umetna inteligenca ni predvsem orodje za zniževanje stroškov dela, temveč vzvod za rast in povečevanje zmogljivosti ekip.
    10. 6. 2026 | 12:06
    Preberite več

    Več iz teme

    vojna v IranuDonald TrumpZDAIranpogajanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Albanija in družina Trump

    Balkanske sanje prvega ameriškega zeta

    Od Beograda do Albanske riviere, za ambicije Trumpovega klana ni meja, se pa pojavljajo ovire.
    Gorazd Utenkar 12. 6. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Video komentar

    Kako je začel Infantino, kako se je odzval Čeferin? (VIDEO)

    Voditelj Rok Tamše in urednik Delove športne redakcije sta komentirala prvo dejanje na svetovnem prvenstvu v nogometu.
    Jernej Suhadolnik, Rok Tamše 12. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po hišnih preiskavah

    Župan Balažic odstopil zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom

    Do jesenskih lokalnih volitev bo občino vodil podžupan Janez Vidic, so sporočili z občine Moravče.
    12. 6. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Uspehi

    Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

    V sodelovanju z Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lasten klinični produkt PlanOne, ki že ima FDA odobritev.
    Pija Kapitanovič 12. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Regulacija družbenih omrežij

    Kanada bi družbena omrežja prepovedala mlajšim od 16 let

    Tehnološka podjetja bi se prepovedi lahko izognila, če bi dokazala, da imajo učinkovite ukrepe za zaščito mladoletnih uporabnikov.
    12. 6. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po hišnih preiskavah

    Župan Balažic odstopil zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom

    Do jesenskih lokalnih volitev bo občino vodil podžupan Janez Vidic, so sporočili z občine Moravče.
    12. 6. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Uspehi

    Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

    V sodelovanju z Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lasten klinični produkt PlanOne, ki že ima FDA odobritev.
    Pija Kapitanovič 12. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Regulacija družbenih omrežij

    Kanada bi družbena omrežja prepovedala mlajšim od 16 let

    Tehnološka podjetja bi se prepovedi lahko izognila, če bi dokazala, da imajo učinkovite ukrepe za zaščito mladoletnih uporabnikov.
    12. 6. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo