Trump menda zavaja z »odličnim dogovorom«, Iran: Nič še ni dogovorjeno

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek zvečer zatrdil, da so ZDA dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Nič še ni dokončno dogovorjeno, je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei.

Po njegovih besedah so poročila o dokončnem sporazumu z ZDA »zgolj špekulacije«, saj »še nič ni dokončno dogovorjeno«. Kot je dejal, Teheran še ni sprejel končne odločitve o nobenem dogovoru, poročata ameriški CNN in britanski BBC.

»Od začetka nam je bil status pogajanj jasen in velik del besedila je bil že dokončno oblikovan. Vendar so Američani nenehno spreminjali svoja stališča,« je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna, ki jo povzema CNN, povedal Bagei.

»Katar in Pakistan sta aktivna posrednika, vendar na diplomatski proces vplivajo dejanja ZDA (...). Iran je dokazal, da ne sklepa kompromisov glede tega, kar je opredelil kot rdečo črto,« je opozoril. Kot je še dejal, so razmere v Hormuški ožini postale »manj varne zaradi dejanj ZDA«.

Trump pravi, da bodo dogovor podpisali v Evropi

Trump je v četrtek zvečer novinarjem v Ovalni pisarni Bele hiše dejal, da so »pravkar dosegli odlično rešitev vojne z Iranom«. Zatrdil je, da so dosegli dogovor, da Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja.

Ameriški podpredsednik J. D. Vance naj bi bil tisti, ki bo v imenu ZDA podpisal dogovor o koncu vojne z Iranom. FOTO: Matt Rourke/Reuters

Po besedah Trumpa, ki je pred tem v četrtek preklical napovedane nove napade na Iran, bo dogovor morda podpisal ameriški podpredsenik J. D. Vance, in sicer v prihodnjih dneh v Evropi.

Višji iranski zakonodajalec Ebrahim Rezaei je v odgovor na omrežju X zapisal, da jih Trump zelo verjetno zavaja s tem, ko oznanja »odličen dogovor« za končanje vojne. Razaei je obenem pozval Iran, naj nadaljuje s še silovitejšimi napadi.

Iranska vojska je medtem naftnemu tankerju ponoči preprečila prečkanje Hormuške ožine. Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim so »iranske sile preprečile plovbo nezakonitega tankerja z nafto, ki je brez usklajevanja vplul v območje ožine«. Iranski državni mediji so poročali tudi o eksplozijah v bližini Bandar Abasa v Hormuški ožini in ob obali Sirike, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izrael odgovoren za več kot polovico žrtev V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilnodružbene iniciative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21 odstotkov. »Škoda, povzročena civilistom, je huda, pri čemer gre za 56 odstotkov vseh zabeleženih smrtnih žrtev med civilisti pripisati izraelskim oboroženim silam,« piše v poročilu pobude, ki jo tvori nekaj manj kot 50 različnih nevladnih organizacij. Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Burmo, Ukrajino in Sudan. Za 85 odstotkov incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile. Kot posebej skrb vzbujajoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega »normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu«. Skupno je sicer lani v 65 državah zaradi eksplozivnega orožja umrlo 22.600 civilistov, kar je 21 odstotkov manj kot leto prej. Zmanjšanje je glede na poročilo v veliki meri posledica prekinitve ognja v Gazi.