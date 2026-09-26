Trump menda že zavrnil iranski predlog, ima pa novo ime za Hormuško ožino

Iran je ZDA predlagal dogovor, po katerem bi lahko Hormuško ožino odprli že v enem tednu, je včeraj ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov novinarjem povedal iranski zunanji minister Abas Aragči. ZDA na predlog še niso uradno odgovorile, je pa Wall Street Journal poročal, da je ameriški predsednik Donald Trump dogovor zavrnil.

Po navedbah časnika je skeptičen, da bo Iran izpolnil njegove zahteve, svojim sodelavcem pa je menda dejal, da bo najverjetneje spet sprožil napade na islamsko republiko. V svojem slogu pa je na svoji družbeni platformi objavil zemljevid, na katerem je Hormuška ožina obkrožena in poimenovana Trumpova ožina.

»Lahko vam povem, da je vse pripravljeno, če je na ameriški strani resnična pripravljenost na dogovor in ponovno odprtje Hormuške ožine,« je v petek dejal Aragči in dodal, da je so predlog ZDA posredovali prek Katarja in da je odločitev zdaj na njihovi strani. Na vprašanje o iranski ponudbi je ameriški predstavnik sicer odgovoril, da prek posrednikov potekajo konstruktivni pogovori, tudi o vprašanjih, povezanih z iranskim jedrskim programom.

Mediji so pred tem poročali, da nov načrt poziva k prekinitvi vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, vključno z Libanonom, za sedem dni. Pozival naj bi tudi k sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev, ki naj bi znašala najmanj 12 milijard ameriških dolarjev, in k umiku sankcij na iransko nafto ter končanju ameriške blokade iranskih pristanišč. Na sedmi dan prekinitve ognja bi Iran odprl Hormuško ožino.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je prišel s predlogom, aočitno neuspešno. FOTO: Bing Guan/Reuters

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v pogovoru za CBS News, povedal, da se bo proces prekinitve ognja »začel na dan, ko ga bodo sprejeli«. »Pred tem smo že dosegli dogovor na podlagi memoranduma o soglasju, ki je bil podpisan v Pakistanu ... Če se ZDA strinjajo, da bomo nadaljevali na ta način, se bo vse vrnilo v stanje, kakršno je bilo prej,« je dejal.

Izjavil je tudi tudi, da bo Iran dovolil vstop inšpektorjem ZN, pristojnim za jedrski nadzor, ter zavrnil trditve, da Iran razvija jedrsko orožje. »Če želijo priti in opraviti inšpekcijske preglede, se lahko v okviru pogajanj dogovorimo in sklenemo sporazume o tem konkretnem vprašanju,« je dejal.

Napetosti so eskalirale 28. februarja, ko so ZDA napadle Iran. Ta je odgovoril z napadi na Izrael ter ameriške oporišča v Zalivu in arabske zaveznice ZDA v Zalivu, hkrati pa je blokiral Hormuško ožino, skozi katero je dotlej potovalo približno 20 odstotkov svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina.

Zaprtje ožine je povzročilo velika nihanja cen energentov, zaradi česar se je povečal pritisk na Trumpa, da poišče način za končanje konflikta, še posebno pred novembrskimi kongresnimi volitvami v ZDA.