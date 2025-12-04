Trump pred novim srečanjem: Mirovna pogajanja za Ukrajino so negotovo

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je prihodnost mirovnih pogajanj za Ukrajino negotova. Večurne razprave med ruskimi oblastmi ter ameriškima predstavnikoma Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem v Kremlju niso prinesle preboja. Glavna ovira ostaja vprašanje štirih ukrajinskih regij, ki jih Rusija delno zaseda. Moskva brez popuščanja Kijeva glede ozemlja ne vidi rešitve, Ukrajina pa kategorično zavrača kakršno koli odstopanje teritorija.

Kakšno je stanje na ukrajinskih bojiščih, preberite v članku Delovega dopisnika.

Kremelj trdi, da je Putin pripravljen iskati kompromis in da je sprejel del ameriških predlogov, toda bistveni dogovor, da še ni dosežen, poroča Guardian. Trump medtem pravi, da si Putin želi dogovor. Pogovore, ki se jih je udeležil tudi njegov zet Jared Kushner, je označil za »kar dobre«, a poudaril, da sta potrebna »dva za tango«. ZDA trdijo, da imajo z Ukrajino »nekaj dobro izoblikovanega.«

ZDA so potrdile, da se bo posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff v četrtek v Miamiju srečal z ukrajinskim pogajalcem Rustemom Umerovom, poroča BBC.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa pravi, da je »dostojni mir mogoč le, če se upoštevajo ukrajinski interesi.« Pogajanja se odvijajo v času, ko Ukrajina izgublja položaje na vzhodni fronti in se sooča z največjim korupcijskim škandalom po začetku vojne – vodja ukrajinske delegacije je odstopil po preiskavi doma.

Medtem je Rusija pospešila napredovanje in grozi, da bo zavzela še preostala ozemlja, če se Kijev ne preda. Evropske države in Ukrajina obtožujejo Putina, da se le pretvarja, da si želi miru, medtem ko Kremlj trdi, da evropski predlogi namerno spodkopavajo pogajanja.

Kremelj trdi, da so njegove pogajalske pozicije okrepljene zaradi zadnjih vojaških napredkov. Ruske sile so novembra zavzele dodatnih 701 km² ukrajinskega ozemlja in po ocenah zdaj nadzorujejo 19,3 % države, navaja BBC. Putin obenem zaostruje retoriko do Evrope, ki jo obtožuje sabotiranja mirovnega procesa, ter trdi, da je »pripravljen na vojno«, če bi jo sprožila Evropa.

Zahodne države napovedujejo nadaljnjo vojaško pomoč Ukrajini. Evropska komisija je tudi predstavila načrt za financiranje Ukrajine z novo posojilno shemo, povezano z zamrznjenimi ruskimi sredstvi.

Generalna skupščina OZN je medtem sprejela resolucijo, ki zahteva takojšnjo in brezpogojno vrnitev ukrajinskih otrok, prisilno odpeljanih v Rusijo. Rusija resolucijo zavrača.