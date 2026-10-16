Trump mu očita, da noče miru

Po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obtožil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je prestopil na rusko stran, je ta izjavil, da mirna rešitev ukrajinske krize vsekakor bo, a brez Zelenskega, ki da tega noče.

V Moskvi so izjave ameriškega predsednika takoj podprli. »Razprava o čemerkoli brez sedanjega ukrajinskega vodstva je nemogoča. Jasno je, da Zelenski noče prevzeti odgovornosti in se premakniti k mirni rešitvi. Tukaj se s predsednikom Trumpom popolnoma strinjamo,« je danes povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Trump je v zadnjih izjavah namignil, da se bo vojna na vzhodu Evrope končala pred koncem njegovega mandata, ker da si obe strani to želita. Hkrati je ponovil, da je največja ovira pri dogovoru o mirni rešitvi konflikta sovraštvo med ruskim in ukrajinskim voditeljem, Zelenskim in Vladimirjem Putinom. Ni bilo prvič, da je pohvalil Putina, ki da je bolj pripravljen na sklenitev mirovnega sporazuma od ukrajinskega voditelja.

»Ne, nisem oboževalec Zelenskega,« je bil odločen Trump. V intervjuju za ameriško televizijo Newsmax je potožil, da se ne moreš dobro počutiti, če sklepaš posle z ukrajinskim voditeljem. »Noče dogovora. Pravi, da si ga želi, a si ga ne,« je dejal ameriški predsednik.

Dodal je, da so pod sedanjim ukrajinskim vodstvom »uničili lastno državo«. Po njegovih besedah so trditve Zelenskega, da hoče najti mirno rešitev, zgolj prazne marnje. »Mislim, da bodo sčasoma našli rešitev, tako ali drugače. Ampak to se bo zgodilo brez njega, ker si ne želi dogovora,« je napovedal Trump.