Medtem, ko se bodo prvič za skupno mizo posedli voditelji Kitajske, Rusije in ZDA, se bodo v Berlinu na vrhu »koalicije voljnih« držav, ki podpirajo Ukrajino, dogovarjali o nadaljnji pomoči tej državi in poskušali opredeliti enotno evropsko stališče do vojne na vzhodu Evrope, ki danes traja že 1.730. dan.

Vrhunsko srečanje koalicije teh držav, ki je lani spomladi nastala na pobudo zdaj že nekdanjega britanskega premierja Keira Starmerja, bo danes že na 17. srečanju gostil predsednik nemške vlade Freidrich Merz, med okoli 30 udeleženci pa bo tudi slovenski premier Janez Janša.