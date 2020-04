Trump na škodo okolja znižuje zahteve po učinkovitosti novih avtomobilskih motorjev

2

Za okolje najbolj škodljiv Trumpov ukrep

Ameriški avtomobilski industriji se zaradi nižjih zahtev po varčnosti ne bo treba veliko truditi z električnimi avtomobili, kot je ta ford mustang mach - E. FOTO: Lefteris Karagiannopoulos/Reuters

Trumpova administracija je bistveno znižala doslej veljavno ciljno povprečno porabo novih avtomobilov do leta 2026 oziroma znižala letno stopnjo povečevanja učinkovitosti motorjev novih avtomobilov in zmanjševanja izpustov CO, piše danes nemški Die Welt.Ciljno povprečno porabo 4,32 litra bencina na sto kilometrov, ki je bila zastavljena še v času, so zvišali na 5,88 litra na sto kilometrov. Poleg okoljevarstvenikov z najnovejšim ukrepomniso zadovoljni niti v avtomobilski industriji.Kot je dejala prometna ministrica ameriške zvezne vlade, je cilj ukrepa finančna razbremenitev avtomobilske industrije. »Tako predsednik Trump drži pred tremi leti dano besedo zaposlenim v avtomobilski industriji, da bo to industrijo znova oživil,« je dejala ministrica za New York Times.Toda okoljski strokovnjaki ta ukrep ocenjujejo kot doslej za okolje najbolj škodljivo potezo Donalda Trumpa. Zaradi takšnega ukrepa bodo namreč novi ameriški avtomobili v svoji življenjski dobi v ozračje izpustili za milijardo ton več ogljikovega dioksida, kot bi ga po dosedanjih ciljih, in bodo porabili za tristo milijard litrov bencina več. Učinkovitost motorjev bodo morali proizvajalci po novem izboljševati le za 1,5 odstotka na leto, po prvotnih zahtevah pa bi morala biti učinkovitost motorjev vsako leto boljša za pet odstotkov.Predsednica predstavniškega doma in ostra nasprotnica Donalda Trumpapa pravi, da bo ukrep škodoval javnemu zdravju in ogrozil ameriško gospodarstvo. »Protiznanstvena odločitev Trumpove vlade bo ob najbolj nepravem času povzročila ogromno onesnaženje ozračja.«Nad tako zelo sproščenimi cilji pa niso navdušeni niti v ameriški avtomobilski industriji, saj pričakujejo, da bodo nasprotniki teh ukrepov sprožili dolgotrajne postopke na sodiščih in da se bo zato dolgo vlekla negotovost o tem, kakšni bodo dejansko cilji, ki jim bodo morali slediti.