Trump načrtuje zaustavitev mednarodnih poletov v mesta, ki jih vodijo demokrati

Ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je v torek na televiziji Fox News izjavil, da vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa pripravlja načrte za zaustavitev mednarodnih poletov v mesta, ki jih vodijo demokrati in po oceni zvezne vlade ne sodelujejo pri pregonu nezakonitih priseljencev.

»V teh azilnih mestih, kjer nam lokalni, radikalni levičarski demokrati ne dovolijo opravljati svojega dela in izvrševati zveznih zakonov, tudi mi ne bi smeli dovoliti mednarodnih poletov, saj ne želijo izvrševati migracijske zakonodaje,« je dejal Mullin.

Med primeri mest, kjer bi lahko uvedli to neobičajno prepoved, je izpostavil letališče Newark v New Jerseyju, ki oskrbuje tudi New York. Pred bližajočim se svetovnim prvenstvom v nogometu tam pričakujejo prihod več tisoč tujih navijačev, na stadionu v New Jerseyju bo potekala tudi finalna tekma prvenstva.

Mullin je Newark izpostavil zato, ker pred tamkajšnjim zaporom za priseljence Delaney Hall redno potekajo protesti proti Trumpovi politiki do priseljencev.

Zaposleni v zaporu ne morejo v službo brez policijskega spremstva, mestna policija pa pri tem ne sodeluje, temveč mora zvezna vlada zanje poskrbeti sama.

Agenti Zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) so pri tem v ponedeljek s solzivcem poškropili tudi zveznega senatorja iz New Jerseyja Andyja Kima.

V zaporu je sicer trenutno okrog tisoč ljudi, številni pa zaradi grozljivih razmer gladovno stavkajo, poroča ameriška televizija MS NOW. Vodja urada za meje Tom Homan je v torek izjavil, da jih bodo začeli prisilno hraniti.