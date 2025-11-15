Trump nad dolgoletno podpornico, ki ga je začela kritizirati

Ameriški predsednik Donald Trump je umaknil podporo republikanski kongresnici Marjorie Taylor Greene, ognjeviti konservativki, ki je dolgo podpirala Trumpovo agendo in gibanje Maga. V zadnjem obdobju pa si je drznila kritizirati več njegovih politik. Med drugim je podprla objavo Epsteinovih dokumentov, glasno pa nasprotuje tudi ameriški podpori Izraelu v vojni v Gazi. Prav tako je političarka podvomila, da Trump še daje prednost Ameriki.

Trump je v skoraj 300 besedah dolgem prispevku na družbenih omrežjih zapisal, da je zakonodajalka iz Georgie zašla »daleč v levo«, in pozval, naj jo na vmesnih volitvah prihodnje leto zamenja republikanski izzivalec. Označil jo je za osebo, ki se samo pritožuje.

Greenova se je odzvala, da jo Trump napada, da bi odvrnil druge republikance od glasovanja za objavo dokumentov. Na omrežju x je še zapisala, da Trumpa ne časti, niti mu ne služi.

Za Trumpovo gibanje Maga to pomeni velik razkol leto pred ameriškimi vmesnimi volitvami, ko se Trump sooča z vse večjimi kritikami na račun življenjskih stroškov in škandala zaradi dokumentov, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Trump je bil več let Epsteinov prijatelj, vendar je predsednik dejal, da sta se sprla v začetku leta 2000, dve leti pred Epsteinovo prvo aretacijo. Trump je dosledno zanikal kakršno koli krivdo v zvezi z Epsteinom.

Greenova je eden od štirih republikancev v predstavniškem domu – med njimi so še Nancy Mace, Lauren Boebert in Thomas Massie –, ki so se pridružili demokratom pri podpisu peticije za objavo Epsteinovih dokumentov.

»Resnično je presenetljivo, kako močno se bori, da bi preprečil objavo Epsteinovih dokumentov, da je dejansko šel tako daleč,« se je odzvala Greenova. »Resnično stojim na strani žensk in mislim, da si zaslužijo, da se borimo zanje,« je dejala za CBS News.