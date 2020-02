FOTO:Trump nad Mitta Romneya in »zlobne, pokvarjene« demokrate

Govor v Vzhodni sobi Bele hiše. Foto Leah Millis Reuters

»Manifest neresnic«

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi z voditeljem venezuelske opozicije Juanom Guaidóm. Foto Tom Brenner Reuters

Trump se je prvi dami Melanii in vsej družini opravičil za težave. Foto Joshua Roberts Reuters

New York – Predsednikje oproščen obtožb o zlorabi položaja in oviranju preiskave, a s tem ogorčenih političnih prepirov ni konec. Dan pozneje je senatorja, ki mu je edini na republikanski strani v kongresu odrekel podporo, razglasil za neuspešnega predsed­niškega kandidata ter napadel »zlobne, pokvarjene« demokrate, ki so sestavili obtožnico.Trump je vstopil v Vzhodno sobo Bele hiše ob zvokih »Bog blagoslovi Ameriko« ter enako, le da je ob tem držal za roko prvo damo, odšel iz nje. Vmes se je po prepričanju komentatorja časopisa Washington Post zgodil »bizaren prikaz predsednikove najbolj grobe in nefiltrirane oblike«. Prvi republikanec je raje mahal z naslovnico osrednjega washingtonskega časopisa z velikim naslovom o njegovi oprostitvi: »To je najbrž edina dobra naslovnica, ki sem jo kdaj prebral v Washington Postu!« Lov na čarovnice se je po njegovem začel, ko je naznanil predsedniško kandidaturo, ter se še ni končal. Ozmerjal je skorumpirane pokvarjence, lažnivce in izdajalce, ki delujejo proti njemu, med njimi »izmečke« v osebah nekdanjega vodstva zveznega preiskovalnega urada FBI.Prepričan je, da je naredil več kot katerikoli ameriški predsed­nik, v zahvalo pa dobil »sramoto«, ki se ne sme zgoditi nobenemu predsedniku več. »Slabi ljudje z lažnimi dosjeji« so najprej prišli »s sranjem Rusija, Rusija, Rusija« in mnogim uničili življenje, je dejal Trump. Večji del govora je hvalil republikanske člane najvišjega zakonodajnega telesa, ki so mu med procesom stali ob strani, a tudi napadal vodje procesa od predsednice predstavniškega domado glavnega tožilca. Lotil se je še sina nekdanjega podpredsednika, ki je, ko so ga vrgli iz vojske, dobil dobro plačane posle v Ukrajini, na Kitajskem in Romuniji. Prošnje ukrajinskemu predsednikuza preiskavo Bidnov so zanj še vedno upravičene.Trump se je spravil tudi na »ne­uspešnega predsedniškega kandidata«, ki je edini od republikanskih senatorjev glasoval za njegovo razrešitev. Senator iz Utaha in 72-letni mormon je svojo odločitev označil za najtežjo v življenju, a jo je obrazložil z globoko vero. Verjame, da Trump ne bi ukrepal proti nekomu, ki se ne imenuje Biden. »Moral sem slediti svoji vesti!« Demokrati so Romney­ja zasuli s pohvalami, Trump pa je pokazal odpor do ljudi, ki lažejo, da molijo zanj.S tem je ciljal tudi na Nancy Pelosi, ki je napovedala, da bo molila zanj, že po njunem oktobrskem sporu, na večer pred oprostitvijo obtožb pa je pred očmi ZDA dobesedno raztrgala njegov govor o stanju v državi. Dan pozneje je kalifornijska demokratka ocenila, da bo Trump za vedno obtožen, te brazgotine se po njenem prepričanju ne bo rešil. »Z govorom je raztrgal resnico, z obnašanjem je raztrgal ustavo in jaz sem raztrgala njegov govor o stanju njegovega uma.«Nancy Pelosi so razjezile zlasti Trumpove besede, da je od demokratskega predsednikanasledil propadlo gospodarsko politiko ter jo spreobrnil v razcvet za delavce, njegove izjave je že prej imenovala manifest neresnic. Zadnji prepiri kažejo, da z oprostitvijo predsednika ne bo konec ogorčenih spopadov z vsemi sredstvi, ki jih imata ena in druga stran na voljo.