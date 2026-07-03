Trump: Nadaljevanje enostranskega odnosa z Natom je nesmiselno

Ameriški predsednik Donald Trump je ocenil, da je nadaljevanje »enostranskega« odnosa Združenih držav Amerike z zvezo Nato »nesmiselno«. Kot poroča portal Euronews, je svoje stališče objavil na družbenem omrežju Truth Social, kjer je zapisal, da odnos med Washingtonom in zavezništvom »ni vzajemen« ter dodal: »Oni niso bili tam za nas.«

Trump je kritike na račun evropskih zaveznic izrekel manj kot teden dni pred vrhom Nata, ki bo 7. in 8. julija potekal v turški prestolnici Ankara. Srečanja se bodo udeležili voditelji vseh 32 držav članic zavezništva.

Ameriški predsednik je v zadnjih tednih večkrat ostro nastopil proti evropskim članicam zaradi njihovega odziva na vojno v Iranu. Ob tem vztraja, da mora Evropa prevzeti bistveno več odgovornosti za lastno obrambo, medtem ko so Združene države že začele zmanjševati nekatere svoje obrambne zaveze.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte in ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Trump je v objavi na Truth Social delil tudi grafikon, ki prikazuje obrambne izdatke članic Nata. Z njim je želel ponazoriti, da Združene države Amerike za obrambo namenjajo občutno več sredstev kot večina drugih članic zavezništva.

Pod pritiskom Trumpove administracije so se voditelji držav članic Nata lani dogovorili, da bodo do leta 2035 obrambne izdatke postopno povečali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda.

Severnoatlantsko zavezništvo je bilo ustanovljeno leta 1949. Dolga desetletja je pod vodstvom Združenih držav Amerike veljalo za ključni steber evropske varnosti, odvračanja Sovjetske zveze in utrjevanja ameriškega vpliva v mednarodni politiki.