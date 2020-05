Trump namerava izstopiti še iz pogodbe o odprtih zračnih prostorih

Trump je doslej ZDA umaknil že iz več drugih mednarodnih pogodb in dogovorov, med drugim pariškega podnebnega sporazuma in mednarodnega dogovora o iranskem jedrskem programu. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Pogodba o odprtih zračnih prostorih je bila podpisana leta 1992, veljati pa je začela 1. januarja 2002. Trenutno v njej sodelujejo ZDA, Rusija in še 32 drugih držav, večinoma članice zveze Nato. Slovenija je k pogodbi pristopila leta 2004 in od takrat izvaja lete nad ozemljem drugih držav ter sprejema prelete drugih držav nad slovenskim ozemljem.



Namen pogodbe je krepitev varnosti in zaupanja v evroatlantskem prostoru. Pogodba določa režim zračnega opazovanja in snemanja, uporabo in razširjanje pridobljenih informacij. Vsaka pogodbenica ima pravico izvajati opazovalne lete nad ozemljem drugih držav pogodbenic in dolžnost sprejemati opazovalne lete nad svojim ozemljem s strani drugih držav v skladu z določenimi kvotami.

Ameriški predsednikje sporočil, da ZDA umika še iz mednarodne pogodbe o odprtih zračnih prostorih, v okviru katere lahko države izvajajo opazovalne polete nad ozemljem drugih. Pri dogovoru poleg ZDA in Rusije sodeluje še 32 držav, tudi Slovenija.»Rusija se ni držala pogodbe,« je danes Trump povedal novinarjem. »Dokler je ne bodo spoštovali, se umikamo,« je poudaril, kot poroča francosk tiskovna agencija AFP.Trump naj bi Moskvo o umiku iz pogodbe obvestil v petek, je pred tem poročal časnik New York Times. Umik bo uradno začel veljati čez šest mesecev.Washington trdi, da Moskva krši pogodbo, ker ne dovoli poletov nad določenimi območji, vključno z rusko eksklavo Kaliningrad. »Prav tako nam niso dovolili poletov nad vojaškimi vajami,« je marca zatrdil ameriški obrambni minister»Za številne naše zaveznike v Natu je pomembno, da lahko izvajajo te polete,« je dodal.New York Times poroča tudi, da Trumpu ni bilo všeč, ker je Rusija opazovala njegovo igrišče za golf v Bedminstru v zvezni državi New Jersey pred tremi leti.Po navedbah časnika bi bil lahko odstop od te pogodbe zgolj uvod v odstop od še edine veljavne pogodbe med Rusijo in ZDA novi Start, ki omejuje njuno jedrsko orožje. Izteče se februarja 2021.