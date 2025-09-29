Trump napovedal 100-odstotne carine na filme, narejene v tujini

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju truth social v ponedeljek napovedal 100-odstotne carine na vse filme, ki so narejeni zunaj Združenih držav, poroča CNN. Kdaj bodo carine stopile v veljavo in kako bodo delovale, Trump ni povedal.

Če bo ameriški predsednik uresničil napoved, bodo njegove carine prvič vplivale na ceno storitve in ne surovine. Trump je z uvedbo carin na filme, ki so narejeni zunaj ZDA, grozil že maja. Dejal je, da ugodni pogoji za izdelavo in snemanje filmov v drugih državah ameriške filmske ustvarjalce privabljajo v tujino, ameriški film pa tako propada. Največji udarec naj bi v preteklosti utrpeli v Kaliforniji, je zapisal v ponedeljek.

»Tuje države so ukradle ameriško filmsko industrijo, kot bi otroku ukradel bombon,« je po navedbah Reutersa med drugim zapisal Trump.

Hollywoodski filmski ustvarjalci se zaenkrat še niso odzvali. Kljub temu so maja izrazili skrb glede morebitnih carin. »V šoku smo, saj bo uvedba carin povsem zaustavila produkcijo filmov,« je eden izmed filmskih ustvarjalcev takrat dejal za CNN in dodal, da Trump v resnici nima nobene pristojnosti za uvedbo takšne carine, prav tako pa so prezapletene za izvedbo.

»Dejstvo je, da si Hollywood lažje privošči plačati za letalske karte in hotele v tujini zaradi nižjih stroškov dela in davkov. Produkcija filma izven ZDA je neskončno cenejša,« je za CNN maja dejal Jay Sures, podpredsednik agencije United Talent Agency.

Delnica družbe Netflix (NFLX) se je po objavi Trumpa padla za en odstotek, medtem ko so se druge filmske družbe, vključno z AMC (AMC) in The Walt Disney Company (DIS), narasle.