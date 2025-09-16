Trump napovedal 15-milijardno tožbo proti New York Timesu

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek sporočil, da bo proti časniku The New York Times vložil tožbo zaradi obrekovanja in klevetanja v višini 15 milijard dolarjev. Do napovedi je prišlo nekaj dni po objavi člankov o njegovih povezavah z razvpitim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, poroča Reuters.

»Danes imam veliko čast, da vložim 15 milijard dolarjev vredno tožbo za obrekovanje in klevetanje proti The New York Times,« je zapisal Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social. Dodal je, da bo tožba vložena na Floridi, a podrobnosti ni razkril.

Trump je časnik obtožil laganja o njem, njegovi družini in poslovnih imperijih ter o republikanskih gibanjih, kot sta America First in Make America Great Again (MAGA). Že prejšnji teden je zagrozil s tožbo zaradi poročanja Timesa o domnevno spolno sugestivnem zapisu in risbi, ki naj bi ju prejel Epstein.

The New York Times na prošnjo za komentar še ni odgovoril, dodaja Reuters.

Trump se sicer v zadnjih letih pogosto spopada z ameriškimi mediji, ki jih redno obtožuje pristranskosti in širjenja »lažnih novic«. Tožba proti enemu najvplivnejših časnikov v ZDA bi bila ena največjih odškodninskih zahtevkov proti medijem doslej.