Trump napovedal gradnjo flote bojnih ladij, ki bodo nosile njegovo ime

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno širitev ameriške mornarice, v okviru katere bodo zgradili novo serijo močno oboroženih bojnih ladij, ki jih je poimenoval kar po sebi. Prvi dve ladji naj bi začeli graditi kmalu, skupno pa jih načrtujejo do 25, navaja BBC.

Prvi dve ladji naj bi začeli graditi kmalu, skupno pa naj bi jih po načrtih nastalo do 25. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP

Po Trumpovih besedah bodo ladje med največjimi in najmočnejšimi doslej ter opremljene z naprednim orožjem, vključno z nadzvočnimi raketnimi izstrelki, velikimi topovi in laserji. V veliki meri jih bodo upravljali z umetno inteligenco. Služile naj bi kot glavne ladje ameriške mornarice, prve pa naj bi postale operativne v približno dveh letih in pol. Gradnja bo potekala v ZDA, kar naj bi po navedbah predsednika ustvarilo na tisoče delovnih mest.

Ladja razreda trump »bo največja bojna ladja v zgodovini naše države, največja bojna ladja v zgodovini sveta, kar jih je bilo kdaj zgrajenih«, je povedal predsednik v svoji rezidenci Mar-a-Lago na Floridi. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP

CNN poroča, da je napoved del širšega načrta za okrepitev ameriških pomorskih zmogljivosti, ki vključuje tako plovila s posadko kot tudi ladje, ki jih lahko upravljajo na daljavo, ter večje in manjše vojne ladje. Ameriški uradniki že dlje časa opozarjajo, da ZDA po ladjedelniških zmogljivostih zaostajajo za Kitajsko, ki ima trenutno največjo mornarico na svetu in prevladuje v svetovnih naročilih novih ladij.

Trumpova napoved prihaja v času povečanih napetosti v širši karibski regiji, kjer so ZDA okrepile navzočnost svojih pomorskih in letalskih sil. Predsednik pri tem vztraja, da so nedavne vojaške operacije prispevale k večji varnosti države, medtem ko kritiki opozarjajo na morebitne kršitve mednarodnega prava.