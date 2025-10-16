Trump napovedal srečanje s Putinom na Madžarskem

Ameriški predsednik Donald Trump je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom naznanil, da se bosta voditelja v prihodnje sestala na Madžarskem, kjer bosta poskušala najti pot za končanje vojne v Ukrajini.

Novica, ki jo je Trump objavil na svojem družbenem omrežju truth social, prihaja le dan pred načrtovanim obiskom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši, kar napoveduje teden visoke diplomacije.

Po poročanju britanskega BBC je Trump telefonski pogovor s Putinom opisal kot »dober in produktiven«.

V objavi je pojasnil, da sta se z ruskim predsednikom dogovorila za srečanje na Madžarskem, v Budimpešti, da bi »videla, ali lahko končamo to 'neslavno' vojno med Rusijo in Ukrajino«. Točen datum srečanja po navedbah agencije The Associated Press še ni določen.

Srečanje med Trumpom in Putinom bo potekalo v Budimpešti. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Pred vrhom voditeljev bo po pisanju ameriškega portala The Hill potekalo srečanje svetovalcev na visoki ravni, ki se bo odvilo že naslednji teden na za zdaj še neznani lokaciji. Ameriško delegacijo bo vodil državni sekretar Marco Rubio. Tudi Putinov posebni odposlanec Kiril Dmitrijev je po navedbah BBC pogovor označil za »pozitiven in produktiven« ter dejal, da so naslednji koraki »jasni«.

Časovna umestitev napovedi je izjemno pomembna. Kot poroča BBC, prihaja le dan pred obiskom ukrajinskega predsednika Zelenskega v Washingtonu. Pričakuje se, da bo Zelenski od ZDA ponovno zaprosil za dobavo manevrirnih raket dolgega dosega Tomahawk. Gre za orožje z dosegom okoli 2.500 kilometrov, s katerim bi Ukrajina lahko dosegla tudi Moskvo.

Trump je v preteklih dneh že namignil, da razmišlja o dobavi teh raket, kar je v Moskvi sprožilo veliko zaskrbljenost.

Madžarski predsednik Orban si je blizu z ruskim predsednikom Putinom. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je po poročanju BBC dejal, da je tema raket Tomahawk za Rusijo »izjemnega pomena« in opozoril, da bi takšna poteza pomenila novo stopnjo zaostrovanja.

Napoved srečanja sledi nedavnim spremembam v Trumpovi drži do vojne. Kot spominja BBC, je ameriški predsednik v preteklosti nakazoval, da bi se morala Ukrajina za mir morda odreči delu ozemlja, v zadnjih mesecih pa je ton zaostril in izjavil, da bi si Kijev lahko povrnil celotno ozemlje.

Madžarski predsednik Orban je odkrit simpatizer ameriškega predsednika Donalda Trumpa. FOTO: Evan Vucci/AFP

Ta premik in zdajšnja napoved neposrednih pogovorov s Putinom kažeta na novo dinamiko v iskanju rešitve za konflikt, ki traja že več let. Trump je dejal, da bo podrobnosti pogovora s Putinom predstavil Zelenskemu na njunem petkovem srečanju.